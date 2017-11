100 días de imagen pública

Eso de los plazos fatales no siempre es bueno, pero es inevitable en todos los ámbitos. En la cultura política de nuestro país, por alguna extraña razón un gobernante recién nombrado tiene cien días para mostrar por qué quienes lo eligieron tuvieron razón. Y encima, la imaginería popular les adjudica una varita mágica que puede cambiar al cielo de color apenas hayan bajado la mano de tomar protesta en el cargo. La verdad es que, a diferencia de otras épocas, dar un sorprendente y positivo golpe de imagen ya no es nada sencillo. Incluso, antes, era el antecesor quien le dejaba "la mesa puesta" para lucir en breve, y ahora se estila heredar obras inconclusas sin presupuesto y cloacas malolientes por tapar. Al primer minuto de hoy lunes, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza habrá consumido 51 días de ese reloj. Y contando. Marcado por la empinada cuesta de su lucha por llegar a la titularidad del Ejecutivo mexiquense, misma que por razones estratégicas más que legales quiso prolongar don Andrés Manuel; el gobernador mexiquense se enfrentó, cuatro días después de asumir la responsabilidad, a las consecuencias del sismo más devastador en décadas. Ya hemos detallado esa desafortunada historia en estas páginas: municipios que debieron declararse como zona de desastre para que fl uyera el dinero y estar en posibilidades de volver a colocar piedra sobre piedra. Y otros con daños "menores" pero que igualmente siguen teniendo el alma en un hilo por aquello de la falta de recursos y la consecuente irritación popular. Eso le hizo "gastar" el resto de septiembre y casi todo octubre... Sin embargo, el asunto se encaró con responsabilidad y, si se busca el lado relativamente positivo de la desgracia, este es que las lamentables pérdidas humanas fueron menos que en otras latitudes. No se alcanzó una estadística de esas que cimbran sistemas. Aún estaban tratando de calmarse las aguas cuando, el 26 de octubre, la agencia informativa MVT provocó otro sismo que destapó una de las mencionadas cloacas. Reveló videos de la ingobernabilidad que, sembrada hace ya mucho tiempo, fl orecía en los penales mexiquenses, concretamente en el conocido como Neza Bordo , pero con cientos de "Tatos" el fenómeno es de amplio espectro. Otro fuego que les ha llevado al menos 10 días apagar. A pesar de los esfuerzos, ambos aspectos, producto del movimiento de placas (unas tectónicas, otras de corrupción), han inhibido la adecuada atención pública de labores desarrolladas por Del Mazo en el ámbito de Salud, Cultura, Seguridad y Desarrollo Social. Bueno, hasta los primeros pasos del Salario Rosa han "pagado el pato" ante la situación. Los días que vienen son cruciales para el plazo. Y es que el año electoral que se avecina le aumenta la presión y el gobernador no es un hombre de pretextos, así que seguramente sabe que, cruzando los dedos, debe meter el acelerador a fondo.