El costo de la deslealtad

Como en su momento afirmara el polémico Mario Vargas Llosa, "está llegando la época en que la honorabilidad es la excepción y la traición es la norma".

Después de que durante muchos procesos los partidos "chicos" vivieron apaciblemente a la sombra de los más fuertes en el Estado de México, en estas elecciones locales al PVEM y Nueva Alianza les ha dado por la insensatez de ir en solitario.

Y esto tiene su contexto, probablemente, en que perciben debilidad de sus liderazgos nacionales. Es posible que al interior supongan que no es lo mismo Carlos Puente que la dinastía González Torres, ni tampoco Luis Castro que Elba Esther, por lo que los virreyes tienen ahora un poco más amplio margen de ambición, y de experimentación que se avizora fallida.

El Partido del Trabajo es caso aparte, pues ha sido voluble en la historia reciente para ir junto con el PRD, de manera individual arriesgando su registro, y ahora con Morena, partido que inflado con el efecto Peje y el chapulineo, ha alcanzado mayores dimensiones y trata como arrimado al PT, que en aras de su sobrevivencia quizá está arrepentido y pagando por una mala decisión.

En lo que hace al PVEM y Nueva Alianza, luego del triunfo electoral de Alfredo Del Mazo el año pasado a la gubernatura, alguien les vendió el cuento de que habían marcado la diferencia, sin poner los pies en la tierra y asumir que el voto por el PRI es inercial con cualquier aliado.

Los hechos muestran que las estructuras del Verde son prácticamente simbólicas y las del Panal, fincadas en la base magisterial, no son garantía por la pluralidad ideológica de los profes. Por cierto, ¿alguna vez ha visto usted a un brigadista de estos dos partidos, tocando puertas y pidiendo el voto? Yo tampoco.

Pues bien, se dio entonces el raro escenario de que a nivel federal, con José Antonio Meade, iban en alianza (Todos por México) y en la entidad mexiquense cada quién por su lado.

Al decidir caminar por su cuenta, pactaron con su aliado nacional que no permitirían el "chapulineo", es decir, que los que no resultaran seleccionados candidatos en el tricolor a los cargos locales, no tendrían cabida en sus listas.

Para los verdes y turquesas todo eran cuentas alegres, hasta que se toparon con la dura realidad de su falta de cuadros, de perfiles con arraigo e identificación entre el electorado.

Y entonces los dirigentes estatales no vieron otro camino que consumar la deslealtad y decidieron pasar por encima de la ley electoral tratando de postular a personajes priistas que, para entonces, ya habían participado en dos procesos internos durante la misma elección.

De ahí la lluvia de impugnaciones fundadas del tricolor en el Instituto Electoral del Estado de México, que tiene con el alma en un hilo a Luz María Escobar y a José Couttolenc, pues echa por tierra su bluff (como se estila en el póker para tratar de impresionar cuando en realidad no tienes posibilidad alguna de ganar) y se verán en serios problemas al ser descalificados los candidatos que quisieron hacer pasar como propios. Resulta evidente que el costo político a pagar será alto.