Operación colmillo

Este año en todo el país, pero especialmente en lugares como el Estado de México, se avizora una feroz contienda electoral.

La tatarabuela de todas las batallas.

El escenario, ya lo hemos mencionado, será muy competido dada la convergencia de votaciones por alcaldes, diputados locales y federales, senadores y presidente de la República.

Hay muchísimo en juego.

Así las cosas, ¿quién podría culpar a los partidos políticos en el territorio mexiquense por perfilar hacia las candidaturas a viejos conocidos?

Cierto que hay una sociedad harta de "los mismos", pero la realidad también es que la única justificación de todos los institutos es haberse quedado sin espacio para experimentos, pues se competirá palmo a palmo, pueblo por pueblo, en medio de la vorágine política.

Será un mano a mano de votos duros y, salvo contados casos, las caras nuevas tendrán que esperar.

Habrá que ver la reacción de la gente ante la realidad de que, tanto el PRI, PAN, PRD, Morena y distinguidos acompañantes -ninguno se salva-, han reciclado e intercambiado cartas, dando preferencia a los colmilludos, experimentados en el fino arte de hacerse de bases sociales y apapacharlas por trienios para luego pasarles la factura y mandarlas a las urnas en el momento clave.

La verdad es que la única diferencia entre los partidos es quizá la congruencia.

Porque la mayoría no niega que este planteamiento pragmático es lo que los ha sostenido, pero en el caso de Morena, se ha instalado en la descalificación del adversario por ser "la misma mafia de siempre" y ahí los tienen presentando como impolutos abanderados a ex panistas como Juan Rodolfo Sánchez, Gabriela Gamboa y ex perredistas como Higinio Martínez, entre otros muchos inmaculados valores juveniles que obtuvieron la purificación divina desde Macuspana.

Al final, todo esto podría resultar positivo, pues en un escenario parejo -en ese aspecto- podría venir una verdadera evaluación por parte del electorado y la mayoría verán reflejados, más que nunca, los aciertos y errores que hayan acumulado a lo largo de sus carreras.

Quizá algunos que resulten derrotados verán cerca la jubilación.

Ya instalados en el consuelo, hay que mencionar que la opción que a partir de ahora se estrenará, de repetir en el cargo mediante reelección, será un aliciente para que los nuevos representantes populares se dediquen más a servir a la ciudadanía y menos a buscar un cargo diferente al día siguiente de tomar posesión.

Será algo así como trabajar en campaña, y puede resultar productivo. Como dijera el gran filósofo Kokizawa: "es cosa de ver".