Gracias, Eliseo

"Por la formación que tú y yo tenemos, Sergio, debemos saber que esto es solo un paso", me recordaste alguna vez. Un paso natural como la infancia, la juventud y madurez y la senectud. Para llegar al final, inexorable, de cara al oriente. Todo está perfectamente trazado, con armonía divina. Eso, entre otras muchas cosas, me has enseñado Querido Hermano.

Y es que tu vida entera, brillante, ha sido enseñar. Has esparcido tus lecciones más allá de las paredes de un taller. Eliseo Lugo Plata, mentor de generaciones en el periodismo - tu pasión-, maestro en el arte de ser humano, de dejar huella profunda en el corazón a través de una generosidad y bondad sin límites.

Me explicaste que el destino es la fina maquinaria de un reloj eterno, que a veces hace parecer la vida frenética y otras tan lenta como pequeñas gotas de agua que, sin embargo, taladran la roca. Y así es precisamente tu existencia, Venerable Maestro: elevar lentamente con piedras labradas, la tuya y las ajenas, formidables templos desde el suelo.

Es preciso recordar que, para mí y para muchos, siempre has estado presente. Una palabra de aliento y una sonrisa de afecto, siempre una amable o dura y severa lección. Como un padre amoroso. Nunca esperas nada a cambio, ni siquiera un "gracias", pero siempre estaré agradecido.

Te conocí en mi infancia, en aquella redacción de un diario en el que yo jugaba mientras July, mi madre, trabajaba con ahínco y crecía en este noble oficio del periodismo bajo tu tutela. Vinieron otras épocas y tu cariño y fraternidad fueron para mí una guía y ejemplo a través de tu trabajo como periodista incansable, escritor prolífico, talentoso músico, ensayista y articulista iconoclasta.

Con la marcha de las horas, en la vida y en el trabajo periodístico compartimos incontables momentos amargos como tragos de acíbar, pero también la miel de la alegría, del trabajo con recompensas, de la fraternidad que da esperanza. Por ejemplo, en el último café hace poco, llenaste mi corazón de orgullo cuando, satisfecho, me dijiste como a un hijo "tus triunfos son también mis triunfos".

Todo lo que sembraste ha dado frutos. Y sé bien que ahora los miras complacido desde tu sitial en el eterno oriente: tu hermosa familia con núcleo en tus hijos Ernesto, Eliseo y Chuy, tus nietos y tu amada compañera incansable Chuy. Pero además tu familia de espíritu: cientos de amigos, alumnos y hermanos que, aunque guardando la serenidad, hoy también nos sentimos abatidos porque tu ser luminoso ha partido.

Es solo el imparable movimiento de un reloj, pero ahora se vuelve odioso porque nos arrebata al amigo, colega y maestro. Nos deja dolor en el alma, dolor en el corazón y dolor en el espíritu. Es solo un paso pero, Eliseo, haces mucha falta.