Le guiño el ojo a….

A veces la vida nos regala las oportunidades listas para tomarlas y aprovecharlas; pero existen ocasiones que no es así, que hay que buscarlas, y definitivamente no creer en la suerte, sino tomar las riendas nosotros mismos y provocarla, o en otras ocasiones, las buenas oportunidades, o incluso los malos presagios, pasan tan cerca de nosotros que hay que “guiñarles el ojo” o “coquetearlas”, ¿por qué no?

• Estaban todos los directores reunidos en la convención anual de la empresa, cuando el director general anunció que el nuevo establecimiento sería en aquel lugar; todos sabían que a nadie le gustaría tomar esa oportunidad aunque es muy bien recompensada; ¿será el momento de acerarse al director y levantar la mano?

• Existe la oportunidad de que se haga un trabajo para el diseño de un nuevo producto, el riesgo es alto; de que no salga al mercado, que no sea factible, y esto traiga por consecuencia la pérdida del empleo al responsable del proyecto, o en viceversa; que sea un éxito en ventas, y en consecuencia la nueva construcción de una línea de producción y obviamente con ello, la creación de una nueva dirección. ¿Qué harías?

• Necesito que cubras la posición gerencial de esta fábrica de manera temporal; tendrías que estar sin tu familia por lo menos un año, y posteriormente veremos que sigue. ¿Qué dices? ¿lo tomas o no?

• Si deseas crecer en la organización, necesitas estudiar este programa de maestría y aprender el idioma oficial de la compañía; tienes dos años para hacerlo, y no se te puede prometer que será un hecho. ¿Aceptas o no? Ah, por tu cuenta, no hay apoyo.

• Jefe, deme la oportunidad, yo puedo, y sé como hacerlo, ¡en verdad, confíe en mí!

• Quiero ocupar ese “puesto vacante”, aunque sea de otra área diferente a la que conozco, sé que puedo desempeñarlo de manera eficiente; pónganme a prueba seis meses y lo demuestro.

• Mejor no acepto ese nuevo puesto, aunque sea más ganancia, es mas responsabilidad. Y, ¿si me va mal?

¿Cuantas veces habremos tenido este tipo de casos de “hacerles un guiño de ojo a las oportunidades”, y las dejamos pasar?

Seamos más sensibles y proactivos a este tipo de situaciones, de seguro nos irá mejor, hay que tomar riesgos, y no hacernos como si no los hubo; salgamos de la zona de confort.