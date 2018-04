La fotografía no tomada

Hace algunos años, un joven visitó un interesante museo de arte, portaba su videocámara y además una cámara fotográfica, para poder capturar las obras que más le atrajeran. El policía del museo lo abordó pidiéndole de favor que no tomara fotografías, porque era una condición establecida, ya que podrían las obras verse afectadas, sobre todo por el flash. El joven muy atento asintió comentándole que no se preocupara, que incluso dejaba las cámaras para evitar problemas; el policía confió en él, permitiéndole que las llevara consigo. Ya cuando iban a medio tour del museo, se volvió a aproximar el policía al joven y le comentó: ¿Sabe qué? Lo he observado todo el camino y veo y siento su emoción, por lo que le permito sacar las fotografías que usted desee sin flash. “¡Ah!”, le respondió el joven, “muchas gracias”. Pero antes de que continuara la conversación, el policía le dijo “creo que es mejor, que algunas fotos no deben tomarse con una cámara, sino con la mente”. Es tan bello todo lo que se ve, que no merece ser fotografiado, mejor lléveselo usted en su corazón e imaginación. El joven se sorprendió de tan profunda reflexión e hizo a un lado su equipo fotográfico, teniendo un gran efecto en su vida incluso, y la manera de ver las cosas:

• Aquella reunión de tres grandes amigos, queda solo en el recuerdo de todos. ¡Fue increíble!

• La felicitación del jefe por haber tomado una buena decisión solo la conocen él y tú. ¿Qué le importa a los demás saberlo?

• El saber que tu venta salvó la cuota del mes, una autosatisfacción y reconocimiento en lo individual.

• Aquel viaje de negociación en los que todos tuvieron la oportunidad de conocerse mejor dio como resultados formar al mejor equipo de trabajo.

• Las palabras de tu director diciéndote que está muy satisfecho contigo en la empresa.

• La hermosa vista de ese paisaje que es irrepetible.

• La alegría y algarabía que todos festejan por tener una gran operación de productividad y eficiencia.

El tomar fotografías o escribir o tener que dejar una constancia para capturar el momento, en muchas de las ocasiones empaña realmente el acto mismo de las cosas. Estas deben quedar en la autosatisfacción misma de los individuos; aun así pasarán a tu propia historia.