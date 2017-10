Como decía cierto personaje, ¡no cabemos! Aludiendo que ya la gente no cabía en el auto, como diciendo, no queremos ir apretados, o uno encima del otro; entonces había que reflexionar si ¿comprar un auto más grande? o ¿ajustar el número de ocupantes? En los negocios este concepto se presenta de manera muy frecuente, pero la verdad es que no le ponemos atención, hasta que las situaciones nos obligan a “explotar” y tomar decisiones. Podemos observar algunos casos cotidianos:

• ¡No cabemos! Ya en el departamento, alguien sobra, pues las funciones comienzan a multiplicarse por los ocupantes de las diversas posiciones; aquel casi no hace nada, y el otro pobre parece que trae el mundo encima, trabaja mucho; definitivamente alguien tiene que salir.

• También puede presentarse el término “¡No cabemos!” porque hay demasiado trabajo, y hacen falta contratar a uno o dos puestos más que descarguen las tareas que Nadia hace, porque todos tienen las manos llenas, y de alguna manera convertirá a los procesos en ser más productivos; en este caso, se interpretaría como “¡No somos suficientes para dar todo el potencial que podríamos ofrecer!” Hacen falta más manos y cabezas que nos ayuden a crecer.

• ¡No cabemos! En materia de sueldos y compensaciones, la capacidad económica de la empresa, es una solamente, cada posición se tiene que justificar y pagar por lo que hace, tanto en el desempeño de sus responsabilidades, como los beneficios propios de la función, y además debe dejar ganancia a “los patrones”; de no ser así, estamos en apuros, porque, ¿de dónde sacará el dinero la empresa para pagar a esa(s) personas, lo que no están generando como supuestamente es su trabajo? Alguien tendrá que salir para que alcance.

• También cuando las cosas están apretadas económicamente, y las ventas no son suficientes, puede aplicar este termino de “¡No cabemos!”, pues la fuente de trabajo no da lo suficiente para comprar o hacer cosas que cuestan dinero, y habrá que ajustarlo a la economía actual; en este caso, no solo la gente no cabe, sino también los gastos innecesarios.

• El invertir en nuevos equipos o tecnología, también aplica a “¡No cabemos!”, pues hay que generar más para que quepamos mejor, ¿no lo creen?

Como podemos observarlo, “¡No cabemos!” es un concepto muy amplio, que no solo aplica a los ajustes de personal, sino también a la contratación del mismo, y los ajustes económicos.