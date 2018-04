Cuando uno recibe una sorpresa no agradable, es cuando por lo común decimos que parecería el recibir “un cubetazo de agua fría”, que nos dejó sin aliento y que por supuesto nos sacó de balance de nuestra rutina y dinámica diaria y que ya considerábamos nuestra llamada “zona de confort”.

• Llegué apurado a la reunión, y ¿qué creen? Se me olvidó la información que todos estaban esperado, no la pude presentar, y además se me olvidó lo que iba a decir. ¡Qué pena!

• Hoy le mandaron llamar a Rodrigo, del departamento de Recursos Humanos, para comunicarle que fue su último día de trabajo; no lo esperaba, pues pensó que todo iba bien con él.

• Tiene cinco años que no le incrementan el sueldo a Sofía; se sigue preguntando si el siguiente año, ¿si lo habrá?

• “Henry, considero que puedes continuar trabajando con nosotros”, le dijo su jefe, “solo que en un puesto de un nivel menor. ¿Qué dices?”

• ¿Qué creen? Se murmura en la oficina, que en todas las redes sociales se comenta y salieron fotografías de Carlos en estado inconveniente. Ya todos lo saben, ¡y tan seriecito que se veía!

• “Esa señora tan remilgosa parece que tiene traumas, a todo mundo regaña, nadie la soporta”, le decía Héctor a todos, hablando de la jefa del departamento; de repente sintió una mano en el hombro, diciéndole “¿te refieres a mí? Por favor pasa a mi oficina en cinco minutos”.

• Iba con prisa, subió a su auto rápido, encendió el motor y al dar reversa, impactó fuertemente con el auto de su jefe, precisamente en la puerta del conductor; afortunadamente no le pasó nada.

• Pues fulanito de tal se la pasa informando a todos lo que pasa en la oficina en las redes sociales; haremos una queja escrita al departamento de Recursos Humanos.

• Por error mandé un correo electrónico a todo el personal, en donde habla de la salida “del director de diseño de marca”, que era de carácter estrictamente confidencial”; aunque sale en unos 15 días ya todo mundo lo sabe ¿ahora qué puedo hacer?

• No me di cuenta, pero en la reunión con los accionistas dejé mi computadora conectada al proyector; en el break estaban leyendo los WhatsApp que me envían mis compañeros y mi familia.

¡Cuidado con esos cubetazos!