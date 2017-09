Conversando con el pasado

Hola, “Pasado”, ¿como estas? -¡Un poco triste! -Y eso, ¿por qué? -Pues mírate, sigues a mi lado, no te has podido desprender de mí, ya pasaron muchos años, y no has sido capaz de aceptar, por ejemplo: la tecnología, sé que tienes una computadora, pero no la sabes aprovechar, no sales de tus tres programas, que son: para escribir, para calcular y hacer esas presentaciones que te quedan tan feas y tan obsoletas, no te has modernizado; sigues yendo al banco a que te atiendan de manera presencial, habiendo ya desde hace más de dos décadas la Banca Virtual; y qué no decir de las aplicaciones que puedes manejar desde tu teléfono celular, que por cierto solo usas para hablar todo el día y chatear, perdiendo el tiempo. Abre tu cabeza un poco más, aprovecha todo ello para tu trabajo, y déjate de pensar que por lo poco que manejas de tecnología te las sabes de todas, todas, ¡porque no lo es así! Ahora bien, terminaste la carrera profesional, jamás te has actualizado, ni siquiera un curso de capacitación has tomado, siendo que te quedaste conmigo o sea en el pasado, y quizás peor tantito porque ya te estoy dejando también atrás. Qué va a decir “El Futuro”, que lo rechazaste, que no quisiste nada con él, y preferiste irte por la cómoda, pues mira a todos tus amigos y colegas, que sí le dieron la mano al futuro. ¿Cómo les ha ido? Unos ocupan puestos clave de las organizaciones en las que trabajan; otros están impartiendo clases en las mejores Universidades; otros de plano constituyeron sus propios negocios y son empresarios exitosos, gracias a la apertura y estudios de actualización que tomaron, entre ellos: especialidades, diplomados y maestrías, que hoy les dan un plus en comparación con todos los demás y por eso han llegado tan lejos.

La gente obsoleta como tú o también llamada de manera despectiva “Old Fashion”, o sea, ¡Modelos Viejos! ya ni como antigüedad los quieren, ni los compran.

-¡Tiene razón “El Pasado”!, le dice “El Futuro”; -Tienes que darme la mano y dejarte querer por mí, ten confianza al mejorar, evolucionar y crecer. ¡Nunca es tarde! Solo se necesita que tu actitud sea positiva y abierta al cambio; verás cómo te va a ir mucho mejor, y tener en cuenta que el mundo de hoy será muy diferente al del mañana.

Solo hay que identificar y conservar las cosas que tienen un verdadero valor, a las que se les llama “Memoria del Capital intelectual”, que son las que no se han podido transformar, aun con el paso del tiempo, como: Los valores y la ética del comportamiento, que deben permanecer como esencia y principios de una sociedad, ¿no lo crees así, Futuro?