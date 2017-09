Más allá del pase automático

El cambio no es semántico. El tránsito de la procuraduría a la Fiscalía General conlleva una modificación mayor en el diseño constitucional del ejercicio del poder. Implica transferir el ejercicio de la acción penal (es decir, del monopolio del uso de la fuerza legítima) del Ejecutivo a una institución con autonomía constitucional que ya no depende de éste. Lamentablemente, la magnitud del cambio no fue precedida de una reflexión cuidadosa de sus implicaciones.

El debate sobre la nueva fiscalía domina ahora la agenda pública. Aunque se ha vertido mucha tinta sobre el llamado “pase automático”, este asunto no constituye el meollo del asunto, a pesar de la centralidad que algunos le han otorgado. Como lo han subrayado los mismos colectivos que encabezan el movimiento ciudadano, se requiere de una reforma integral al artículo 102 constitucional. Aún así, la reflexión se queda corta. Argumento por qué.

A riesgo de simplificar, la procuración de justicia del país enfrenta tres grandes problemas. El primero es la falta de una visión sistémica del problema. Existe un eslabón profundo que vincula la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de los delitos, a la que se suma la ejecución de las penas. No obstante, lo que los legisladores han hecho es tratar a cada una de estas piezas por separado, creando instituciones y competencias que se traslapan. El resultado es un amasijo en el cual resulta imposible saber quién es responsable de qué y cómo se articula con el conjunto. La nueva fiscalía no actuará en el vacío y, si queremos que sirva, tenemos que precisar cuál es su función y la manera en que su autonomía deberá ejercerse, relacionarse y convivir con otros poderes (federales y estatales).

El segundo problema es que las procuradurías (y uso el plural intencionalmente) tienen problemas estructurales, que hacen de ellas el paradigma de la ineficiencia e ineficacia. Los diagnósticos abundan y las cifras son contundentes. Su problema mayor no es la conducción política de los asuntos penales (situación que sin duda existe, especialmente en las entidades federativas), sino su incapacidad para investigar, para litigar exitosamente y para actuar con respeto a los derechos.

En tercer lugar, existe un serio problema con la información. Cuando existe, es de mala calidad, esta compartimentalizada y no se usa para la toma de decisiones. La conducción de la delicada tarea de procurar justicia se hace literalmente a ciegas.

Si queremos lograr un cambio de fondo necesitamos pensar sistémicamente en el conjunto de órganos que integran el sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. De nada serviría la mejor Fiscalía General —o el mejor fiscal— si no tenemos también fiscalías estatales que funcionen. Necesitamos instituciones que respeten derechos, que generen y utilicen la información, que cuenten con un modelo sólido de investigación, que articulen las funciones de investigación y persecución de los delitos, que sean capaces de conducir juicios exitosos y con imparcialidad respecto de cualquier poder.

Limitar el cambio a una reforma al artículo 102 constitucional es insuficiente, pues es mirar solo una de las caras del cubo. Habría que modificar también otros artículos de la Constitución: el 21 (facultades y competencias del ministerio público, las policías y el sistema nacional de seguridad pública), el 73 (para permitir un Código Penal Único) y el 116 (para regular la función e integración de las fiscalías en los estados). La expedición de las leyes de seguridad interior, de mando policial e incluso eventuales reformas al sistema penal acusatorio y a otras leyes deberían ser el resultado de un análisis de conjunto. Finalmente, debería darse especial atención al modelo de transición. Pensar que la nueva fiscalía puede crearse en meses es un error. Enfrentamos un proceso muy complejo que llevará años y que debe estructurarse cuidadosamente para asegurar que llegará a buen puerto.

Exponer lo anterior es fácil. Decir cómo y después hacerlo es mucho más complejo. Ese es el reto que enfrentamos como sociedad. Si eso es realmente lo que queremos.