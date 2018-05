‘El Bronco’ y lo inaceptable

Con cínico desparpajo, El Bronco le respondió a la conductora del debate. Su propuesta no era broma: “Al que robe hay que mocharle la mano”. El asunto generó algunas sonrisas, pero ninguno de los demás contendientes replicó sobre esta cuestión. Jaime Rodríguez insistió en los días que siguieron. Un diario de circulación nacional publicó que, según el candidato, la intención de “mochar” las manos a quien robara “no fue una ocurrencia de anoche, es un planteamiento bien pensado, analizado completamente…”. Poco después vino su posicionamiento a favor de la pena de muerte. Y seguramente veremos más.

El asunto generó más sorna que indignación. Para algunos analistas fue solo una propuesta estridente, parte de la estrategia del candidato para atraer reflectores. Me temo que nos equivocamos gravemente si subestimamos al personaje, sus palabras y lo que implican. Veamos el asunto con detenimiento.

En primer lugar, no olvidemos que El Bronco estuvo en el debate, y estará en la boleta electoral, gracias a una decisión de Tribunal Electoral cuya mayoría asumió que obtuvo el número de apoyos necesarios. Fue esa resolución la que le dio voz y foro. Qué vergüenza para el tribunal, cuya misión es garantizar la certeza y la legalidad de la elección.

En segundo término, recordemos que esas “propuestas” atentan directamente contra lo previsto en el artículo 22 de la Constitución que prohíbe las penas de muerte, de mutilación y cualquier otra que sea inusitada y trascendental. También contravienen lo dispuesto en todas las convenciones internacionales de derechos humanos, mismas que estamos obligados a respetar.

El señor Rodríguez simplemente desconoce que detrás de esas normas hay siglos de esfuerzos civilizatorios que buscan poner límites y racionalidad al uso de la fuerza del Estado. Mochar las manos y matar es pretender que el Estado se conduzca con la misma brutalidad que las bandas del crimen organizado. Sabemos que la violencia no se combate con más violencia. Por eso, resulta grave que esas ideas tengan un eco nacional que despierta las pulsiones más elementales de quienes, por ignorancia, desamparo u abandono, ven en la fuerza la herramienta de la desesperanza.

Tenemos que evitar que esa retórica, propia del pensamiento autoritario, tome carta de naturalización. Todos, incluyendo el resto de los candidatos, deberíamos combatirla con argumentos, convicción y coraje. No olvidemos que en tiempos de incertidumbre y mudanza la tentación de encontrar respuestas en las conductas autoritarias representa un riesgo que está bien presente en el mundo contemporáneo. Eso es exactamente lo que sucede en los Estados Unidos de Trump.

Pero los riesgos, lamentablemente, no se limitan a los excesos de El Bronco. También están en las ideas que aparentemente dan respuesta a la indignación social por la política y los políticos y que, en el fondo, solo contribuyen a seguir socavando las instituciones y las condiciones de gobernabilidad. Me refiero a la reforma constitucional que supuestamente elimina el fuero, pero que en realidad solo lo modifica. Por fortuna, el Senado no la votó.

Para decirlo en dos palabras, el fuero no significa impunidad, sino una condición de procesabilidad calificada para ciertos funcionarios públicos que desempeñan funciones políticas sensibles. No es un invento nacional, sino una institución que, con diferentes modalidades, se encuentra presente en casi todos los países democráticos. Esto es así porque tiene una razón de ser: garantizar el ejercicio de las funciones de representación política y el ejercicio de las autonomías frente al poder.

Bien vista, la reforma aprobada por los diputados es un engañabobos que pone en riesgo la gobernabilidad democrática, particularmente frente a escenarios de inestabilidad institucional como lo que viviremos en los próximos meses. Además, otorgaría al nuevo fiscal autónomo un poder extraordinario prácticamente sin contrapesos. Ciertamente podemos mejorar la regulación del fuero. ¿Sería mucho pedir a los legisladores que lo hagan con toda seriedad? Seamos responsables con nuestras instituciones. Las vamos a necesitar.

* Director e investigador del CIDE