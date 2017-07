La generación dorada

Al terminar la segunda guerra mundial, muchos países experimentaron una elevación en la tasa de natalidad; el número de hijos por familia se incrementó a tal grado, que la generación nacida entre 1945 y 1964 se le conoce ahora como la del baby-boom. Actualmente, el 20% de los mexicanos pertenecemos a esa generación; es decir, se trata de los que ahora tenemos entre 50 y 70 años.

Fuimos la primera generación que utilizó la pastilla anticonceptiva y reducimos el promedio de hijos por familia. Nos caracterizamos por considerar que el trabajo es lo más importante, valoramos la productividad y no toleramos el ocio y, quizá lo más significativo, con nuestra generación la mujer se incorporó definitivamente al mercado laboral. Con ello dimos un cambio radical en el modelo tradicional de familia

Vivimos en un mundo muy diferente al que conocimos en nuestra infancia y adolescencia; fuimos testigos del ingreso de las computadoras en el ámbito laboral y doméstico; pasamos del teléfono alámbrico al Smartphone, de tener que levantarnos a cambiar de canal en la tv, a disfrutar de ver lo que deseemos en nuestra pantalla personal.

De hecho, el 70% de esta generación, tenemos una cuenta en Facebook y alrededor de la tercera parte usamos el Twitter y el YouTube; estamos familiarizados con el uso de la tecnología y el internet aunque no mantenemos el nivel de dependencia de las generaciones más jóvenes.

Uno de los aspectos más importantes radica en que al momento de nacer, nuestra generación tenía una expectativa de vida de alrededor de 50 años; de haberse mantenido esa tendencia, prácticamente deberíamos de haber desaparecido ya.

Sin embargo la expectativa actual supera los 75 años; es decir, la vida nos ha regalado media vida más.

Por eso, termino con un fragmento de un mensaje anónimo que alguien me compartió: “Algunos ni sueñan con jubilarse. Los que ya se han jubilado disfrutan con plenitud de cada uno de sus días sin temores al ocio o a la soledad, crecen desde adentro. Disfrutan, porque después de años de trabajo, crianza de hijos, carencias, desvelos y sucesos fortuitos bien vale mirar el mar. Antes los de esa edad eran viejos y hoy ya no lo son, hoy están plenos física e intelectualmente, recuerdan la juventud, pero sin nostalgias, porque la juventud también está llena de caídas y ellos lo saben. La gente de 50, 60 y 70 de hoy celebra el Sol cada mañana y sonríe para sí misma muy a menudo…hacen planes con su propia vida, no con la de los demás”.





sergio.garza@iberotorreon.edu.mx