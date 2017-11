“La carne” de Rosa Montero

Pareciera que a los 60 años la vida nos dejará descansar y nos regalará un remanso en el que la alegría de los años idos nos permitirá reposar serenamente para vivir el último gran capítulo de nuestra existencia. No es el caso de Soledad Alegre, personaje principal de la última novela de Rosa Montero: “La carne”. Mujer de 60 años, consciente y temerosa de su propia vejez. Tal vez de ahí derivan sus achaques y sus dudas interminables ante qué ropa ponerse para asistir a algún evento social. Se trata de una historiadora del arte y curadora reconocida que se encuentra preparando una exposición que se llamará Escritores malditos. Acaba de vivir la ruptura de un amor clandestino; su amante finalmente la dejó para refugiarse en su esposa.

Le es difícil superar ese abandono; coincidirá con él en una presentación musical y decide dejarse acompañar por un gigoló con la intención de despertar los celos y el arrepentimiento en su examante. El plan, sencillo en apariencia, resulta sin embargo, la inauguración de un complejo laberinto. Aunque uno supondría que los laberintos de la existencia van desapareciendo conforme avanzamos en la vida, no es así, y Montero nos deja atestiguarlo a través de su personaje memorable. En una entrevista reciente, la autora declara: “…los seres humanos nos la pasamos haciendo planes y luego la realidad los desbarata. Sucede algo imprevisto, violento, que lo trastoca todo y Soledad y el gigoló comienzan una relación de amor, sexual. Complicadísima y puede que peligrosa. Soledad tiene 60, él 32 años, es ruso y se llama Adam… Es un thriller psicológico, un thriller emocional, y tiene una intriga fortísima…”

Soledad Alegre y Adam, nos arrojan a un abismo en el que cualquiera podría caer; no necesariamente del mismo modo anecdótico pero sí existencial. ¿La edad consuma los misterios o los acentúa? Soledad se acerca a los peligros, se deja explorar el laberinto, se arriesga, se enloquece, se vuelve adolescente a pesar de su piel flácida. Todo este viaje entremezclado con los hallazgos que la misma Soledad va descubriendo de sus escritores malditos, hace que la historia cobre otras dimensiones. El amor y la muerte, la pasión y el crimen, se entremezclan para dejar ver, con observaciones atinadas y brillantes descripciones psicológicas, el misterio de la existencia arrastrada con los años.

Aunque parezca increíble, la vida parece ciega y nos deja concluir con las mismas palabras de la autora: “…ayer mismo me acosté teniendo 16 años y hoy me he despertado con más de sesenta. Quiero decir que la vida vuela. ¡Ah! si de joven yo hubiera sabido que iba a envejecer y que me iba a morir, creo que hubiera vivido de otra manera”.







