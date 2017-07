Se Comenta

:Que oportunista como es, Gerardo Fernández Noroña, ex dirigente estatal del PRD en el Estado de México, hace muchos años y de no tan gratos recuerdos para los perredistas, se hizo presente en el campamento del Paseo Tollocan y anunció que el próximo jueves regresará para hacer guardia todo el día. Ojalá y para entonces todavía exista esa manifestación porque todo hace suponer que en los próximos días será deshabilitado, porque ya no hay pretexto para continuar allí.

:Que en el equipo de Alfredo del Mazo Maza ponderan la pertinencia de cambiar el modelo de seguridad que tiene actualmente el gobierno estatal. Vale recordar que inició primero como dirección general, luego, hace 11 años, como agencia, después secretaría y en estos momentos es una comisión. Analizan no solo regresar a la figura de secretaría, sino de crear todo un esquema para combatir el delito, uno de los mayores retos para la próxima administración.

:Que el juez Víctor Hugo Dávila Ortiz desechó las pruebas en contra del dirigente indígena Juan Villegas Mejía, detenido el 25 de mayo por la comisión del delito de extorsión. El líder otomí de San Francisco Ayotuxco es férreo opositor a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, obra que está muy avanzada y de la que podrían detener su construcción si los pobladores de esta comunidad se oponen, lo que decidirán en una consulta que realizarán en próximos días.

:Que mientras ayer llegaron a Toluca, a la estación de Zinacantepec, otros cinco vagones del Tren Interurbano México-Toluca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que del 5 de julio al 13 de agosto, se llevará a cabo el cierre total en turno nocturno de Avenida José María Pino Suárez en su cruce con Avenida Las Torres, en ambos sentidos por las obras que se realizarán en lo que será una de las estaciones. Estos serán en horario que comprende de las 23:00 a las 5:00 horas

:Que en Toluca reactivaron el levantamiento de multas por infracciones al reglamento correspondiente. Para ello el ayuntamiento preparó a un cuerpo especializado de 60 mujeres agentes de tránsito que son quienes vigilarán que se respeten los ordenamientos o de lo contrario procederán con las sanciones. Veremos si de esa manera liberan las calles del centro de la ciudad, obstaculizadas de manera permanente por quienes se estacionan en doble y hasta triple fila y por los camiones de servicio público que hacen base donde mejor les parece. Lo que sí, es que en las calles seguían estacionados decenas de autos de ciudadanos despistados.