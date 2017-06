Se Comenta

:Que de manera muy rápida pasaron los quejidos y lamentos por los resultados electorales. Influyó en los partidos opositores al PRI el hecho de que en sus diversas convocatorias la ciudadanía les hizo el vacío. No hubo poder de convocatoria y ahora parece que todos han parecido asumir que a partir del 15 de septiembre Alfredo Del Mazo Maza será el próximo gobernador mexiquense.

:Que mientras son peras o son manzanas en lo que concierne a la creación de un frente amplio opositor y democrático, en el cual estarían puestos con todo PAN y PRD, el ex candidato perredista a la gubernatura mexiquense, Juan Zepeda Hernández, evalúa con su equipo de campaña y los dirigentes estatales del partido la viabilidad de proponerlo para que sea el próximo candidato a la presidencia de la República.

Antes, tendrá que pasar encima de Miguel Ángel Mancera y luego de Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, principales aspirantes panistas. No la tiene fácil el nezatlense, pero consideran él y sus colaboradores que los números obtenidos en el proceso mexiquense les dan la posibilidad de pelear por la candidatura opositora. El ambiente se calienta entre los opositores.

:Que Delfina Gómez Álvarez sigue con su gira de agradecimiento por los votos recibidos y para denunciar lo que considera fue un fraude electoral. Aunque en realidad parece que la maestra, diputada federal y ex alcaldesa de Texcoco, está preparando el terreno con miras a las elecciones del año entrante. Para Morena lo importante es tener presencia permanente con la población, sin importar el motivo. Así se vio cuando anduvo por todo el estado como promotora de la Soberanía Nacional.

:Que la CONDUSEF dio a conocer una muy buena noticia para los mexicanos. A partir del 23 de junio la cobranza extrajudicial, sí, esa que se realiza en horas de la madrugada a través de llamadas telefónicas, es un delito penal y federal que amerita cárcel y multas para quienes realicen estas malas prácticas de recuperación de créditos. Hay que darle mucha difusión a esta información para que la población no se deje sorprender.

:Que la presidenta honoraria de la Asociación "Participar por ti" y ex directora general del DIFEM, Caritina Saénz Vargas entregó apoyos a sectores vulnerables de la comunidad de San Ildefonso, San José Villa de Allende. Desde hace muchos años y sin que sean fechas electorales, Saénz Vargas se ha dado a la tarea de apoyar a sus paisanos con recursos que gestiona ante los gobiernos estatal y federal.