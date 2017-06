Se Comenta

:Que en los hospitales mexiquenses, dependientes de la Secretaría de Salud, se han suspendido los estudios de laboratorio para pacientes de consulta externa. De plano, los médicos les dicen a los usuarios que los hagan afuera porque "aquí no hay para cuándo", dado que no cuentan con los reactivos necesarios. El problema es que muchos pacientes, sobre todo aquellos inscritos en el Seguro Popular, no tienen los recursos económicos.

:Que con eso de que ya vienen las elecciones intermedias para elegir alcaldes y diputados en 2018, los partidos políticos comenzarán las evaluaciones para ver quiénes merecen reelegirse o ser nombrado candidato nuevo. En el PRI a varios les irá muy bien y a otros no tanto.

El único municipio del sur en el que se quedó el PAN como segunda fuerza fue Temascaltepec. Carlos González, dirigente municipal del blanquiazul, logró mantenerse en esa posición. En el resto de las demarcaciones Acción Nacional se fue hasta tercero y cuarto lugar. Ya liderazgos piden cuentas.

:Que hay franca indignación en la comunidad universitaria de la UAEM, pero particularmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por el secuestro y homicidio de Josué Carlos González, alumno destacado de ese espacio académico, quien desapareció hace un mes y su cuerpo fue encontrado el 16 de junio, pese a que sus familiares habrían pagado el rescate solicitado por sus plagiarios.

A la enojo se sumó el rector Alfredo Barrera Baca. A través de redes sociales expresó: "me solidarizo con sus familiares y ofrezco el apoyo institucional ante el desafortunado suceso. Repruebo todo acto que atente en contra de la integridad de nuestra juventud y me sumo al llamado que la comunidad estudiantil realiza en redes sociales para que se persiga a los responsables".

:Que ante la nueva embestida de la iglesia católica en contra de las bodas entre personas del mismo sexo, hay grupos al interior del propio clero que proponen un alto a este tipo de actitudes con el propósito de mostrar una imagen más tolerante de la institución religiosa, pues en los últimos años muchos de sus feligreses han optado por otras expresiones y quienes deciden quedarse se muestran lejanos a los dogmas y de las normas que durante siglos ha esgrimido esta confesión.

:Que el gobierno estatal construirá un retorno sobre el Paseo Tollocan a la altura de Galerías Toluca, en lo que parece un traje a la medida de los comerciantes de ese lugar. El problema es que si no hacen un paso a desnivel, lo único que provocarán será más embotellamientos y accidentes sobre el carril de alta velocidad. Urge que den a conocer el proyecto.