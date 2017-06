Se Comenta

:Que ya empezaron a circular nombres de quienes podrían integrar el equipo de trabajo de Alfredo Del Mazo Maza, una vez que sea ratificado su virtual triunfo por los tribunales federales, lo que se podría llevar al menos todavía entre mes y medio y dos meses. Por supuesto, el primero en la lista es Ernesto Nemer Álvarez, coordinador general de la campaña y hombre de toda la confianza del candidato.

En las oficinas del CDE del PRI se menciona también, por supuesto, a Enrique Jacob Rocha, a la diputada federal Carolina Monroy Del Mazo, a Enrique Mendoza Velázquez, a Alfredo Baranda Sáenz, al coordinador de la bancada priista Cruz Juvenal Roa Sánchez y a los diputados Raymundo Martínez Carbajal, Mercedes Colín, Anthony Domínguez, Rafael Osornio, y Miguel Sámano, entre otros. Juan Pedro García Martínez es también de los hombres fuertes. Muchos legisladores más podrían ser premiados porque hicieron buen trabajo, que Del Mazo ya les reconoció.

Se dice que del actual equipo podrían repetir algunos titulares de dependencias por el buen papel que han hecho en sus áreas, pero también porque no descuidaron en ningún momento su región y ello coadyuvó a los buenos resultados obtenidos.

:Que según Marko Cortés, coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional, deben anularse las elecciones en Coahuila y en el Estado de México para darle un "nuevo aire" a la democracia en el país. Claro, como que su partido se fue hasta el cuarto lugar en la entidad mexiquense, entonces ellos no tienen nada que perder y sí mucho que ganar con esa petición.

:Que la posible detención de Jorge Alejandro Carvallo Delfín, ex secretario particular de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y sujeto a proceso de deportación para ser juzgado en México por peculado, podría tener repercusiones en el Estado de México, donde su hermano Héctor Karim fue diputado federal, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, funcionario en el gobierno estatal y operador en la campaña de Alfredo del Mazo. Por cierto, perdió en su zona.

:Que al arranque de la administración del rector Alfredo Barrera Baca, se ha convocado a estudiantes, académicos y personal administrativo de la UAEM para que sean ellos quienes definan el rumbo de la institución para los próximos cuatro años.

Las altas expectativas de la gestión se reflejan en la amplia participación registrada para conformar el Plan Rector a través de diversas plataformas. Este 20 y 21 de junio se realizarán los Foros de Participación Universitaria en diversas sedes de la institución, donde los universitarios expondrán diversas propuestas.