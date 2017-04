Se Comenta

:Que La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que los días jueves 13 y viernes 14 de abril el Programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) aplicará de manera normal, por lo que todos los vehículos deberán acatar las restricciones establecidas en dicho programa.

Lo anterior se debe a que las condiciones meteorológicas de los próximos días provocarán estancamiento ligero a moderado de los contaminantes, de tal manera que se prevé mala calidad del aire por ozono y por partículas menores a diez micras.

:Que en estos días fue muy recordada, entre la grey católica, la figura del mítico primer obispo toluqueño Arturo Vélez Martínez. Oriundo de Atlacomulco, se hizo famoso porque emprendió la terminación de la monumental Catedral de la capital mexiquense, a pesar de la oposición de algunos grupos de la sociedad civil, entre ellos algunos religiosos.

Sin recursos, se dedicó a organizar diversas rifas, con lo que empezó la construcción de este templo y para ello no le importó sepultar la fachada y aun el cuerpo de la primera iglesia católica construida en Toluca, en el siglo XVI, dedicado a San Francisco de Asís. Y fue recordado en estos días porque, justamente un 11 de abril pero de 1951, fue consagrado como primer obispo de esta ciudad, sede de los poderes del Estado.

Otro 11 de abril, pero en esta ocasión del año 1978, fue consagrado el templo. En esos tiempos era presidenta municipal Yolanda Sentíes Echeverría y gobernador Jorge Jiménez Cantú, quienes apoyaron con todo la conclusión de la catedral, que empezó a construirse en 1867 a iniciativa de Fray Buenaventura Merlín.

:Que un grupo delictivo denunció a policías en funciones y que prestan sus servicios en Ciudad Nezahualcóyotl, como presuntos responsables de recibir dinero de otros grupos criminales. Pende una amenaza sobre los uniformados y de inmediato recibieron vigilancia especial sobre sus personas, sus familias y sus bienes inmuebles. En la Fiscalía abrieron una carpeta de investigación sobre el caso. A ver cómo termina este asunto donde se ve inmiscuida la delincuencia. el otro caso, el del helicóptero que soltó volantes en la Feria de Texcoco.

:Que como en años anteriores, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor está atenta para que no se vulneren los derechos de los paseantes y turistas en lugares de asueto. Sus verificadores no tendrán descanso y, por el contrario, visitan comercios y restaurantes, así como mercados y tiendas de conveniencia para evitar que haya abusos. Seguramente no podrán hacer mucho porque son muchos los prestadores de servicio, pero algo habrán de lograr.