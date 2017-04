Se Comenta

:Que Alejandro Encinas Rodríguez, ex candidato a la gubernatura mexiquense y actual senador, ocupa un lugar de privilegio en la campaña morenista. Afirman que fue convencido por el tabasqueño para que preste su asesoría en todos los ámbitos.

La idea es que, dicen, en caso de ganar las elecciones, el senador se convierta en secretario general de Gobierno y al término de dos años (tiempo necesario para evitar convocar a nuevas elecciones) la gobernadora solicite licencia y él se convierta (¡al fin!) en mandatario mexiquense. ¿De verdad hay candidata "Juanita"?

:Que a suena a chantaje que los habitantes de Ocoyoacac, la exigencia de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague por los predios que ocupan las obras del Tren Interurbano México-Toluca, pues la dependencia federal asegura que ya cubrió todas las indemnizaciones. El asunto es que "alguien" le dijo a los vecinos de esa demarcación que habían vendido muy baratas sus tierras y ahora quieren más.

:Que en Naucalpan el problema que representa la presencia de cientos de vendedores ambulantes en las calles céntricas de la ciudad no termina. Hace apenas un mes los inspectores del ayuntamiento, apoyados por la fuerza pública, los desalojaron de la avenida Morelos, con el pretexto de que la rehabilitarían; una vez concluidas las obras, los comerciantes regresaron a la citada vía, pese a que habían llegado a un acuerdo para que eso no sucediera.

Se prevé una larga lucha entre el gobierno municipal y los ambulantes, porque al mismo tiempo es una lucha partidista, El PAN gobierna en ese lugar, pero los vendedores siempre han pertenecido a las filas tricolores e inmersos como estamos en la entidad en un proceso electoral que será difícil y complicado, esta diferencia se anticipa igual: larga, y complicada.

:Que los candidatos independientes se metieron en un bonito lío legal; ambos anunciaron al inicio de sus campañas que donarían los recursos que el Instituto Electoral del Estado de México les entregará para la realización de sus actividades electorales; sin embargo, olvidaron que esos dineros no los pueden ocupar para otra cosa que no sea el fin predeterminado. Si insisten en no usar ese dinero deben dejarlo en el IEEM, no pueden donarlo porque estarían incurriendo en un delito denominado desvío de recursos y la cárcel podría ser el destino de ellos.

:Que el rector de la UAEM, Jorge Olvera García calificó de "populista y riesgoso", el comprometer el crecimiento en infraestructura de educación superior sin considerar su pertinencia y financiamiento. Ello después de que Delfina Gómez Álvarez prometiera la construcción de 40 universidades en el estado. Urgen propuestas viables acordes a la realidad de los mexiquenses, dijo.