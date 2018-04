Se Comenta

QUE Ricardo Anaya nada más no prende ni un polvorín clandestino. En Ecatepec, quien logró levantar en alguna medida el ánimo de los asistentes fue Juan Zepeda, pero Anaya nomás no, con todo y que le puso empeño. La mayoría de los simpatizantes eran perredistas, quizá por eso y porque el PAN no tiene presencia en este municipio.

Y es ha dejado ver un formato bastante predecible: si está en el Valle de México promete que habrá de reforzar la seguridad; sí está en el Valle de Toluca habla por las mujeres y la diferencia salarial que hay a comparación de los hombres. No hay que sorprendernos que cuando vaya al sur: recordará el primer lugar que ostenta el estado en la producción de flores... Falta de ideas, dirían algunos.

QUE Una vez que pase el periodo de registro de los candidatos locales a diputados de mayoría y de representación, así como para alcaldes, en el PRI de la entidad será obligatorio que cada uno haga pública su declaración 3 de 3. O algunos adoptarán el llamado 7 de 7 que José Antonio Meade llevó a cabo hace unos días ante el Instituto Mexicano de la Competitividad.

QUE quien se lleva una espantosa equis es el Comité Directivo Estatal del PAN, que en voz de su dirigente Víctor Hugo Sondón Saavedra, se escondieron bajo la figura de que "la ley no lo obliga... y si sí, pues sí, o si no, pues no".

Que Hoy el Partido Nueva Alianza entregará la lista de sus candidatos a las 14:00 h en el IEEM. Desde el medio día del sábado ya preparaban el templete para dicho evento en la explanada del órgano electoral.

No es la primera vez que avanzan solos por tantos cargos, pero tampoco gozan de una militancia tan nutrida que amerite eventos masivos, por lo que hoy dejan ver algo: están solos pero confiados.

QUE el capital político del municipio de Cuautitlán se diluye cada periodo de elecciones por problemas limítrofes, donde tres colonias con un buen número de votantes que tributan en su municipio, sufragan en otras demarcaciones.

Un caso muy conocido es el de los habitantes de Santa Elena que votan en casillas de Tultepec, pero pagan sus impuestos y reciben servicios de Cuautitlán. Igual ocurre en las colonias La Joya y Alborada, donde los ciudadanos sufragan para elegir alcalde y diputados de la comuna de Melchor Ocampo, pero tributan en Cuautitlán.