Se comenta

:Que este sábado el PRI del Estado de México celebrará su asamblea estatal en Toluca y se sabe que el gobernador Eruviel Ávila; el virtual ganador de la elección, Alfredo del Mazo y el dirigente nacional de ese partido, Enrique Ochoa, no acudirán. La intención es que los protagonistas de dicho encuentro sean los mil 540 delegados que ahí se reunirán para trabajar en la construcción de un PRI más preparado, confiable y competitivo rumbo a las elecciones del próximo año.

:Que este fin de semana se llevará a cabo la toma de protesta del Consejo Supremo Pluricultural de San Juan Teotihuacán, en donde estarán representados grupos indígenas del Estado de México, con lo que se busca conjugar la grandeza de la cultura teotihuacana para impulsar el turismo en beneficio de los pobladores, además de trasmitir los conocimientos a los niños en las escuelas primarias

:Que a pesar de la expresa voluntad del PRD y PAN para concretar una alianza electoral para el 2018 en Edomex, las diferencias entre grupos al interior de estos partidos podrían hacer inviable el acuerdo general.

:Que el PAN mexiquense pedirá a los partidos opositores declarar públicamente por qué aceptan o no participar en la coalición propuesta, para que conste en actas, sobre todo por lo que hace a Morena. Esto, sin duda, para que en caso de que no se concrete, se pueda culpar a los partidos no participantes de los resultados electorales. Si son negativos, claro.

:Que Edgar Ulises Portillo Figueroa, el académico universitario que pretende ser candidato a la presidencia de la República, ha realizado propuestas, plasmadas en un libro, acerca de crear "la secretaría del ocio". Es en serio.

:Que los comerciantes zapateros de San Mateo Atenco han pedido "justicia" a los medios de comunicación, pues la información de inundaciones en su municipio genera un impacto negativo que está desplomando sus ventas. Insisten en que el problema es en la entrada de la demarcación por el lado de Paseo Tollocan, pero no en toda la zona comercial.

:Que no niegan que hay un grave y evidente problema, pero piden mencionar que ellos no tienen la culpa de la inutilidad de sus autoridades locales, encabezadas por el alcalde Julio César Serrano González, quien además de "achicar" agua y lodo, no ha propuesto ninguna solución de fondo. Los comerciantes y pobladores pagan los platos rotos.