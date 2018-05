Se comenta

QUE la división, falta de arraigo y de contacto con la población, aunado a la no aceptación del priismo en Ocoyoacac, hace que la tenga muy difícil Eduardo Capetillo, aspirante a la alcaldía de ese municipio. Más aún con los antecedentes de la gente de Morena y del PRD, pues hay que recordar que este municipio siempre ha tenido conflicto poselectoral, se han suscitado tomas del palacio municipal e incluso algunos alcaldes en un principio han despachado desde sus domicilios.

A ver cómo le va con este toro al timbirichesco torero.

QUE en Ocoyoacac la estrella de la farándula no es el único que está en problemas, pues Karina Pérez Barragán, quien es el prospecto del Partido Verde Ecologista para la alcaldía, aún no tiene cómo comprobar que es de ahí mero. Resulta que Diana Pérez Barragán (actual presidenta municipal por el PRI) le ha negado la constancia domiciliaria oficial que expide el ayuntamiento ¡a su hermana!, eso sí, Karina ya le ha pedido por escrito "respetuosamente, que gire instrucciones". No hay respuesta hasta el momento y la aspirante aún no se concreta su registro ante el IEEM, aunque se espera que esto ocurra el próximo jueves. ¿La acusará con sus padres?

QUE mientras el Instituto Electoral del Estado de México, le pone piedritas en el camino a Morena y le bateó la solicitud de registro de numerosas planillas a igual número de alcaldías, el Tribunal Electoral mexiquense dio una resolución que puso a temblar a varios, puesto que señalaron que tenía que recibir la documentación de 15 de ellas y el día 24 de este mes arrancar campañas. A más de uno no les gustó esta determinación, pero la ley es la ley. Y si no, que se lo pregunten a Juan Rodolfo Sánchez Gómez, aspirante a presidente de Toluca, que de blanquiazul se convirtió en ferviente moreno pejista.

QUE ayer un reportero local consignó que se estuvieron entregando decenas de tinacos a vecinos dentro de las instalaciones de la Preparatoria "Colegio de la Comunidad en Nezahualcóyotl", que es privada pero incorporada a la UAEM. Destaca que el director, Mario Fernández Galindo, es suplente del Candidato a la Diputación Federal por el Distrito 31, José Luis Montero Ramos, por el Partido Revolucionario Institucional. Al descubrir la maniobra, señala el comunicador, fue obligado a retirarse del lugar, pero las imágenes revelan que la gente se estaba llevando su obsequio hasta en triciclos tamaleros.

QUE el diputado local con licencia Anthony Domínguez Vargas, ex priista aspirante a la alcaldía de Tejupilco por Morena, presuntamente ha recibido amenazas, pero no de grupos criminales que, se sabe, tienen presencia en la región, sino del priista Isael Villa Villa. Domínguez inició una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Tejupilco, y dirigentes de su nuevo partido han señalado que buscarán entablar una mesa de diálogo con el gobierno mexiquense "en aras de garantizar la seguridad para sus candidatos".

QUE al parecer ya pasó el cibersusto, y la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) reportó que luego del hackeo a diversas instituciones bancarias que alcanzó al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), sólo algunas empresas retrasaron los pagos a los trabajadores y proveedores, en los casos más graves, con un día de retraso. Las empresas que tuvieron este caso, recurrieron a los cheques para pagar a su personal, o ellos, solidarios, aceptaron que el pago fuera posterior.