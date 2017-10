Se Comenta

:Que hoy serán entrevistados 4 de los 5 ex consejeros electorales que desean ser parte del ya señalado Comité "Ciudadano" Anticorrupción del Estado de México. En primer lugar será cuestionado el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, José Martínez Vilchis. Habrá que esperar la determinación de su ex secretario particular, Marco Antonio Cienfuegos Terrón, quien es miembro del Comité de Selección y quien jura y perjura que no existe algún conflicto de interés en este proceso, a pesar de que el ex rector fuera pieza clave para que Cienfuegos Terrón llegara a la Dirección de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios mexiquense.

:Que , en segundo lugar, será entrevistado Samuel Espejel Díaz González; otro ex Consejero, quien ocupara la presidencia del IEEM. Es ex magistrado del Tribunal Electoral y curiosamente es académico en la misma escuela que el ahora afamado Marco Antonio Cienfuegos dirigía.

Al parecer, de los cinco que ocuparon un lugar en el órgano electoral, el que se podría salvar del descrédito (y no por su actuar) sería a Jacinto Policarpo Montes de Oca, nomás porque presumió, desde el inicio, una carta de recomendación firmada por el presidente de la Fundación México SOS, Alejandro Martí, para tal encomienda. Habrá que ver si le funciona.

:Que En la recta final para la toma de las más importantes decisiones al interior del PRI, no es ninguna casualidad que Ernesto Nemer, líder del Comité Directivo en el Estado de México, haya sido incluido en la Comisión Política Permanente del tricolor encargada, nada menos, de definir el método de selección de su abanderado presidencial y de palomear las listas de los candidatos a gobernadores, senadores, diputados federales, alcaldes, síndicos y regidores, entre otros.

:Que El político mexiquense es reconocido como un gran negociador desde que presidió el Congreso mexiquense y es uno de los mejores operadores políticos en la actualidad. Además, es bien conocida su cercanía con el Presidente Peña y la confianza que le tiene quedó evidenciada al encargarle el timón en la elección más importante para el Revolucionario Institucional previa a la presidencial.

En la Comisión Política destacan los nombres –además del Presidente Peña Nieto- el del coordinador de los senadores Emilio Gamboa y el del sonorense Manlio Fabio Beltrones, entre otros.