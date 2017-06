Se Comenta

:Que los ecologistas que han tomado en sus manos la defensa de los árboles del Paseo Tollocan, no tienen el menor atisbo de congruencia entre sus dichos y hechos. Han convertido en un estacionamiento público el camellón central de dicha vía. No les ha preocupado en lo más mínimo hollar con las llantas de sus autos y camionetas el césped de ese lugar. Ahí se ve el compromiso ambientalista.

:Que arrancaron con mucho brío, con muchas ganas, pero de pronto abandonaron las obras y no necesariamente porque un puñado de vecinos haya amenazado con detenerlas porque a su juicio se estaba cometiendo un atentado ecológico. Más bien, da la impresión de que de pronto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal se le acabó el dinero y por eso dejaron al garete los trabajos para ampliar la autopista Toluca-Atlacomulco. Ya no hay maquinaria, ya no hay personal, la hierba creció sobre los terrenos que ya tenían un avance.

:Que desde ahora han prendido las luces preventivas en el Movimiento de Regeneración Nacional mexiquense con miras a las elecciones del año entrante. Saben que no lograron armar una estructura mínima para cuidar las más de 18 mil casillas. Saben que no cuentan con suficientes candidatos de arrastre para ganar las 125 alcaldías en juego y las 45 diputaciones locales pero, además, saben que tendrán que pelear por 45 diputaciones federales, dos senadurías de mayoría relativa y luchar para que su dirigente por fin sea electo presidente de la República.

Todo esto se les complicará porque para 2018 no contarán con todos los recursos que recibieran para las elecciones locales de este año. Eso y la necesidad de girar en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador para que empuje a los demás candidatos, dispersará necesariamente sus esfuerzos y ya se verá, al tiempo, el verdadero tamaño del partido que no es el que mostraron en las elecciones del 4 de junio.

Habrá que ver también qué es lo que puede lograr el PRD, pues Juan Zepeda no podrá estar de tiempo completo ni en todos los distritos locales y ni federales, ni en todos los municipios. Tampoco podrá acompañar a los candidatos a senador y presidente. En efecto, ahora se verá el tamaño de las estructuras. Juan tiene una gran responsabilidad ahora y es jalar nuevamente a su partido. Quizá solo podría lograrlo como candidato a senador.

:Que flaca memoria tienen muchos políticos. Ayer Jorge Jiménez Campos, hijo del ex gobernador Jorge Jiménez Cantú, depositó las cenizas de su madre, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú en la Catedral de Toluca. Pocos asistieron: Yolanda Sentiés, Marco Antonio Morales, José Antonio Muñoz Samayoa, Ismael Ordóñez Mancilla. Algunos otros. Pocos. "Ha muerto el rey, viva el rey", dirían por ahí.