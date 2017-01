Se Comenta

:Que con esto de que los tiempos cada vez son más cortos para las campañas y podría no darles tiempo de posicionarse ante los electores, hay aspirantes a candidatos para gobernador que buscan por todos los medios darle la vuelta a la ley electoral y promocionar su imagen a como dé lugar.

Lo podemos ver con el priista Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario en Sagarpa y ex presidente estatal del PRI en la entidad, y con Juan Zepeda Hernández, coordinador de los diputados del PRD en el Congreso del Estado de México y ex presidente municipal de Nezahualcóyotl.

Ambos aparecen en portadas de revistas de las que no se tiene conocimiento que existieran. Pero, además, si así fuera, los espectaculares que los promocionan en diversos puntos del territorio mexiquense, se les atribuyen a las supuestas revistas y no a ellos. ¿De verdad creerán que la gente es tonta?

:Que Óscar González Yáñez, líder moral del Partido del Trabajo y ex alcalde de Metepec, no se escapa a esta intención de burlar la normatividad en la materia. Por no ostentar ningún cargo, aparentemente, no estaría incurriendo en delito alguno. Sin Embargo, ya lleva algunos meses con varios espectaculares con su imagen y cambiando la imagen y los mensajes. ¿De dónde sale el dinero?, se preguntan muchos.

Seguramente a Óscar no le alcanzará para ser candidato, pero los cuestionamientos que surgen con este tipo de trampas son: ¿Por qué quienes han sido diputados, o lo son, y deben cumplir y hacer cumplir la ley, son los primeros en tratar de romperla? ¿Quién les está financiando estas campañas? ¿O tienen tanto dinero personal para ello? En fin, a ver qué otras sirvergüenzadas se les ocurren.

:Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estado de México dio a conocer que por la construcción del Distribuidor Vial Alfredo del Mazo en Toluca, la avenida del mismo nombre será cerrada del jueves 5 al viernes 20 de enero, en ambos sentidos.

El horario de cierre será de diez de la noche a seis de la mañana para realizar el montaje de trabes. Hay que recordar que un accidente, en el que murió un motociclista, ya se registró y se toman medidas de seguridad.

El cierre será sobre la vía Alfredo del Mazo intersección con López Portillo. Para evitar los menos contratiempos el eje 60 (Maquinita-Naucalpan) estará habilitado en doble circulación y la parte de Alfredo del Mazo hacia Tollocan no tendrán problema alguno. Por ello el director del Centro SCT en la entidad, Alejandro Lambretón Narro, invita a los automovilistas que circulan por este tramo, utilizar como vías alternas la calle Isidro Fabela, Maquinita y Filiberto Gómez.