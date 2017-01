Se Comenta

:Que como aquí lo mencionamos, el mexiquense Luis Videgaray Caso fue designado secretario de Relaciones Exteriores, con lo que suman no uno sino dos aspirantes menos a la candidatura del PRI a la gubernatura. Era obvio el movimiento, porque él fue el artífice a de la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el próximo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Videgaray hace una carambola de varias bandas, no solo de tres, porque saca de la jugada estatal a su "delfín" Aristóteles Núñez. Y él mismo da un paso de costado, lo que no significa que haya abandonado a la entidad, sino que ahora sus intereses estarán más apuntados a la Federación, para ayudar a su entrañable amigo Enrique Peña Nieto a salir del atolladero que representa el aumento a los precios de las gasolinas y el diésel.

:Que por supuesto, el nuevo canciller no abandona el Estado de México a su suerte. Desde su posición tendrá los hilos para operar la sucesión en la entidad. Allí es donde a algunos aspirantes no les gustó la idea, porque pensaban solo con concitar la bienaventuranza del Presidente de la República y ahora ya se dieron cuenta que no será así.

Esta estrategia fortalece y casi deja fuera a varios de los aspirantes. ¿Quiénes son fortalecidos?, pues aquell@s que han logrado armar jugada en la Federación y en el territorio mexiquense y que jamás se pelearon con Videgaray ni con su equipo.

Aquellos que menospreciaron al ex secretario de Hacienda y que pensaron que era más fácil llegar a la candidatura sin la presencia de Don Luis ahora se están dando de topes en la pared y buscan la forma de congraciarse nuevamente con él. Cosas de políticos bisoños.

:Que Luis Videgaray, de pronto, se coloca otra vez como el gran "dedo", aquel que designa y que ordena. Falta muy poco para saber cuál es la verdadera jugada de le dio el presidente Enrique Peña Nieto en este asunto pero, de entrada algunos aspirantes ya podrían arriar sus banderas, porque no les quedará de otra.

Mientras, al gabinete peñista llega de nuevo un "comandante". Mientras el gato no estaba, los ratones hicieron fiesta. Aparte de los asuntos de la cancillería llega a poner orden en varios asuntos pendientes.

:Que los vándalos no respetaron a nadie con el pretexto del gasolinazo. Saquearon negocios, pero también despojaron a tianguistas de Ocoyoacac de las pocas ganancias que obtienen en el día a día. Frutas y verduras se llevaron, pero también juguetes que en estos días les dejan un poco más para poder subsistir.

La policía municipal nada pudo hacer para evitarlo. Los comerciantes están muy molestos por estas acciones que afectaron a los que poco tienen.