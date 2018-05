Se Comenta

:Que bajo "promesas" no hay engaños, y ayer en redes sociales circuló intensamente el "aviso" de que hoy se llevará a cabo la movilización de más de 80 mil transportistas de toda la entidad desde diferentes puntos de la entidad mexiquense hacia Los Pinos.

Los tentáculos del pulpo camionero marcharán en Periférico, y señalan que un contingente de unidades saldrá desde municipios sureños como Tenancingo y Malinalco, todos hacia la CdMx. Las obligaciones que a ese gremio se establecieron en la gaceta de gobierno del pasado 20 de marzo, a fin de que brinden seguridad a los usuarios, les caló hondo.

:Que en las últimas mediciones internas del Partido Revolucionario Institucional, una de las campañas que han logrado mayor aceptación -y catalogada como "caso de éxito"- es la realizada por Ricardo Aguilar Castillo, ex dirigente estatal y ex subsecretario de la Sagarpa. A pesar de que muchos lo habían sacado de la contienda, realiza "buena cosecha" de cara a la diputación federal por Jilotepec.

:Que por el contrario, hay campañas cuestarriba. Por ejemplo, en el distrito 26 por Toluca, José Francisco Ozuna Rodríguez está en dificultades para conseguir la aceptación de los habitantes del norte de la capital mexiquense, a pesar de que en ese lado de la ciudad el PRI tiene su mayor activo en el voto de los otomíes.

El que la propia Facultad de Ciencias Políticas de la UAEM decidiera a través de sus directivos que Jaime López, abanderado del Frente por la misma diputación, inaugurara los encuentros de candidatos con la comunidad universitaria, es una severa llamada de atención a la estrategia que Ozuna ha llevado hasta el momento.

:Que El voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Social mexiquense que encabeza Susana López Dávila, puso el ejemplo. Visitaron la fundación Hermanos en el Camino, en Metepec, que se ha convertido en la Casa del Migrante que dirige Armando Vilchis Vargas, quien recibiera el dos de marzo pasado la presea Estado de México en la vertiente de Derechos Humanos.

López Dávila entregó cobertores, alimentos y utensilios que las integrantes de este voluntariado recolectaron. Buenas acciones, mejor que nobles dichos e intenciones.