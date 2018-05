Se Comenta

:Que David Korenfeld, ex funcionario peñista y ex titular de la Conagua, se reunió el miércoles pasado con su círculo más cercano en un prestigiado restaurante argentino, y ahí les comentó de un reciente encuentro con el señor de Los Pinos al que, dijo, le aseguró su lealtad -para librarse de sospechosismos promorenistas-. El convivio con cortes y fina cata se prolongó hasta altas horas, comentan. Sin embargo, en las redes circula en estos días una versión totalmente contraria... ¿jer o no jer? he ahí el dilema.

:Que en otro distinguido restaurante hace un par de días, se vio en el municipio de Metepec comiendo y departiendo muy alegre y en buena forma, como en sus mejores épocas, al ex gobernador mexiquense Arturo Montiel Montiel Rojas. Unas mesas más allá se encontraba en lo mismo Baruch Delgado Carbajal, ex Ombudsman y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en los periodos de Peña y Eruviel como gobernadores. Durante buen rato se estuvo haciendo como que la Virgen de la Encomienda le hablaba, pero luego, quizá haciendo caso a sus asesores, se levantó muy solícito a saludar al veterano tlatoani mexiquense.

:Que el próximo 14 de mayo se cumple un año de que el rector Alfredo Barrera Baca se encuentra al frente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). En este lapso, los números positivos se han multiplicado, fortaleciendo a la instituciones del país, que se ubica de acuerdo al ranking QS, como la séptima mejor institución educativa pública del país en su nivel. Destaca que, de la mano del gobernador Alfredo del Mazo, se ha logrado respaldar a la educación superior en el estado de México con mayor presupuesto.

:Que bien sabe el priista Cruz Roa Sánchez que cada minuto cuenta en una campaña política y por ello el miércoles, en su onomástico 50, aprovechó para recorrer Almoloya de Alquisiras junto a su madre y su esposa. A pesar de que el Distrito 36, al que aspira a ser diputado federal, es uno de los más extensos en el Estado de México, ya ha recorrido cada uno de los municipios que lo conforman.

:Que en el caso de la joven universitaria desaparecida que luego fue hallada sin vida en el parque Sierra Morelos, en Toluca, se sabe que las investigaciones continúan. Aunque no se puede descartar ninguna hipótesis, una de las líneas de investigación se fortalece porque en la mochila de la joven había una caja de balas correspondientes al calibre .22 del arma que se halló en el sitio. Además, en la comisura de la boca tenía una quemadura similar a las que dejan disparos a muy corta distancia de la piel.

Finalmente, testimonios familiares afirman que se veía deprimida en los últimos días. Sin duda, luego de las pesquisas, se espera un panorama claro y con base científica sobre lo que pudo haber sucedido; y que dé certeza a la familia y muchos amigos que se han mostrado indignados y sorprendidos.