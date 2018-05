Se Comenta

:Que más que preocupante se torna la situación electoral mexiquense, luego de confirmarse el asesinato de Adiel Zermann Miguel, militante del PES y candidato a la alcaldía de Tenango del Aire por la Coalición Juntos Haremos Historia. Aunque hasta ahora no se ha confirmado el móvil de la agresión.

Y es que prácticamente ninguna expresión política se ha salvado, pues se suman los casos del panista candidato a regidor de Tepetlaoxtoc por la coalición Por el Estado de México al Frente, Alejandro Espejel Gómez, ultimado hace poco; y la sonada tragedia protagonizada por el aspirante del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román.

:Que aunque otros salvaron la vida, también están en la lista de agresiones, como el dirigente del PES en el Estado de México, Vicente Onofre Vázquez, quien recibió tres disparos por sujetos no identificados. Igualmente se registra la golpiza al candidato del PVEM a la alcaldía de Jilotzingo, Eleuterio César Solís.

:Que la cosa ha llegado a tal punto, que "por condiciones de inseguridad" recientemente el Partido Nueva Alianza anunció que no participará en las elecciones locales de los municipios sureños, como Amatepec, Luvianos y Zacazonapan, además Otzoloapan, Papalotla, San Simón de Guerrero, Jaltenco, Joquicingo, Ocoyoacac, Sultepec y Jiquipilco, pues afirman que a sus aspirantes "los buscaron para amenazarlos".

:Que sin embargo, hay quienes suspiran por un cargo a pesar de los riesgos, como el ex regidor priista de Atlautla, Pedro Ibáñez, quien afirma que ante crisis económica que se registra en el campo, donde los salarios son bajos, la política es una opción para conseguir empleo. Él formó parte del cabildo en la administración 2013-2015, y actualmente se dedica a sembrar maíz. Ibáñez recuerda nostálgico que cuando fue regidor, ganaba 19 mil pesos al mes, y en la actualidad percibe mil 800 pesos en el mismo lapso. Usted saque sus conclusiones.

:Que militantes petistas de Tecámac denunciaron a Óscar González Yáñez, dirigente de este partido, de pactar candidaturas a modo, pues ha dado preferencia a ex priistas identificados con el ex alcalde, Aarón Urbina Bedolla, para imponer una planilla que contenderá el próximo 1 de julio por el PT, con candidatos "chapulines" que se acomodan de acuerdo al momento y situación". El chivo en cristalería en que se ha convertido Óscar González no solo rompió la alianza con Morena, sino que, acusan, impuso a una dirigencia local espuria, cuya situación podría acabar en los tribunales electorales.