Se Comenta

:QUE en el Estado de México muchos candidatos a integrar los ayuntamientos -de todos los colores- son de pena ajena, pues aunque resulten buenos líderes sociales, carecen de preparación básica en administración pública, cuestión que posteriormente se refleja en sus equipos de trabajo. Como dato, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) ha señalado que más del 90 por ciento de los actuales Contralores municipales no tienen perfil para el cargo.

Esto de los riesgos de la democracia es un tema añejo, y ante lo que viene se han levantado nuevamente las voces que señalan ese "pequeño detalle", como ayer lo hizo Arturo Beteta del Río, presidente de Coparmex Metropolitano, quien indicó que el mayor deseo de la población es que sus presidentes municipales estén preparados, sin embargo, no pueden evitar que los ciudadanos hagan uso de su derecho a ser votados.

Hay que recordar que actualmente, por ley, solo los Directores de Desarrollo Económico y los Tesoreros son quienes deben contar con un determinado perfil para estar en el cargo. Sin embargo, se espera que esta norma en breve se ampliará a los Directores de Medio Ambiente, Normatividad, Protección Civil y Desarrollo Urbano. La mala noticia es que seguramente no será antes de que entren los nuevos cabildos que están por ser electos.

:QUE están sin dientes y... sin lana. Los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad, subrayaron que no será sencillo obtener el presupuesto de 177 millones de pesos que solicitaron para contar con oficinas, operar en forma e imponer sanciones. La secretaria técnica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, Josefina Román Vergara, reconoció que "por la situación financiera por la que atraviesa el estado" es probable que no obtengan esa cantidad. A la fecha no tienen instalaciones propias, y las comparten con el Comité de Participación Ciudadana.

:QUE ha sido muy activa la participación de la comunidad universitaria ante la Proyecto de Reforma de Ley Universitaria, que ha opinado por diferentes vías incluida una página interactiva abierta ex profeso para la consulta de la iniciativa que, se afirma, en su espíritu busca fortalecer la vida académica, administrativa y democrática de la institución. De aprobarse, el tema sentará un precedente positivo para el rectorado de Alfredo Barrera Baca, quien en repetidas ocasiones ha mencionado que no busca reelegirse o ampliar su propio periodo en el gobierno universitario.

:QUE la actual administración estatal sí está tomando en serio a los pueblos indígenas, y esto se notó esta semana, en la que el Rector de la UAEMex y el titular de SEDESEM signaron acuerdos en los que se vincula de forma muy seria a los pueblos originarios con la máxima casa de estudios, muestra de que las etnias ahora son valoradas y respetadas. El vocal ejecutivo del CEDIPIEM, César Molina Portillo, se pronunció así de manera contundente durante el mencionado evento.