Se Comenta

:Que con la inauguración programada para el miércoles, ya empiezan a sudar frío en la Secretaría de Cultura mexiquense luego de haberse involucrado (a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte), en la organización de la Universiada Nacional 2018 y tener apenas un par de meses para organizar lo que usualmente toma al menos un año.

Luego de que Sinaloa, la entidad que originalmente sería sede, "declinara" dicha posibilidad, el gobierno mexiquense levantó la mano para albergar el importante evento que reúne aproximadamente a 8 mil deportistas mexicanos de muy alto nivel y a sus acompañantes. Así que, obviamente en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentran a marchas forzadas "afinando" detalles.

La UAEM ha hecho lo suyo, pero la dependencia que encabeza Marcela González Salas parece no dimensionar la magnitud del asunto, e incluso hace apenas unos días empezaron las reuniones para ver temas como el control sanitario en las instalaciones donde se hospedarán los deportistas, reuniones a las que han mandado a funcionarios menores que nada resuelven. Hasta el jueves pasado no sabían qué hoteles serían. Hasta ahora sólo hay confirmados cinco, pues el resto no quiso hacer compromiso a la palabra.

Muchos temas quedan aún por resolver, y están cruzando los dedos porque no se les hagan bolas asuntos como el presupuesto (que debe ser tripartita entre federación, estado y universidad), entre otros importantes detalles, como el análisis para descartar sustancias como el clembuterol en la alimentación de los deportistas, que por cuestiones técnicas ya no daría tiempo de realizar.

:Que resultó increíble que, con tanto tiempo de antelación, ayer le negaran el registro de 15 planillas municipales a Morena y aliados.... ¡por falta de documentos! Al menos dejaron claro que piensan preservar la mexicana tradición de hacer todo a la mera hora. Están en serio problemas para competir por ayuntamientos como el de Coacalco que, dicen, fue de los que más "les dolieron".

La lista de municipios "bateados" la completan San Felipe del Progreso, Villa de Allende, Ozumba, Zumpahuacán, Zacualpan, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Luvianos, Lerma, San Martin de las Pirámides, El Oro, Texcalyac, Texcaltitlán y San Antonio la Isla. ¿Se durmieron en sus laureles?

:Que a falta de obra pública derivado del proceso electoral, los constructores mexiquenses han optado por el desarrollo de vivienda en los municipios con más población, como Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl. A ver cómo les va a los constructores con la cuestión de las licencias, permisos y demás trámites, pues cada nuevo trienio depara sorpresas con los flamantes funcionarios.