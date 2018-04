Se Comenta

:Que el subdirector de Seguridad Pública de la localidad, Francisco Javier Molina, alertó que en San Salvador Atenco (tierra de los famosos macheteros otrora antiaeropuerto) podrían instalarse puntos de venta de combustible robado que se extrae de ductos localizados en la región. En el municipio no se registran tomas clandestinas, pues no hay tubería instalada en el subsuelo, pero evidentemente la oferta y demanda no tienen fronteras.

:Que en Ecatepec, el presidente de la asociación de vecinos de Las Américas, Alfredo Peña, renunció a su militancia priista y, por supuesto, "le buscará por otro lado". Acusó que el PRI "es operado como un negocio propio de familias en el municipio y no se da oportunidad a otros militantes de ocupar un cargo de representación popular". Lo curioso del caso es que dicha localidad es sitio de la residencia del alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, personaje ampliamente respaldado por el también ecatepense Eruviel Ávila.

Hay que recordar que el candidato del PRI a diputado por el distrito 8 local, Alfredo Torres Huitrón (diputado federal con licencia), es hijo de Alfredo Torres Martínez, ex alcalde de Ecatepec y también ex Secretario de Desarrollo Urbano con Eruviel. Además está el caso de la hermana del actual alcalde, el mencionado Indalecio Ríos, que se apuntó como aspirante a una regiduría. Como dijera Pompín: qué bonita familia...

:Que algo tienen que hacer las autoridades mexiquenses, particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México y Zona Oriente, pues 76.8% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI durante marzo pasado. Destaca que este porcentaje es estadísticamente mayor al registrado en marzo de 2017. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 81.0%, mientras que para los hombres fue de 71.8

:Que en el IMSS, derechohabientes que requieren hemodiálisis presentarán hoy una denuncia pública, pues argumentan mala calidad de los productos PISA utilizados para este procedimiento, los cuales, dicen, ya han provocado procesos infecciosos en por lo menos 40 pacientes del Valle de Toluca.

Por su parte, las autoridades de la institución en la delegación poniente del Edomex ya aclararon que hubo un cambio de proveedor a principios de año y "siempre que se dan (estos) cambios, es normal que tengamos reacciones de este tipo, por desconocimiento o incluso intereses económicos ajenos al campo de la salud..." El que entendió, entendió.