Se Comenta

:Que en la lista de plurinominales a diputados locales del PRI que integrarán la Cámara de Diputados local, resalta en primer sitio el ex Secretario de Educación mexiquense, ex Diputado local y ex Secretario del Ayuntamiento con Alfredo Del Mazo en Huixquilucan: Juan Millán Márquez. El hombre de todas las confianzas del mandatario, se coloca como un operador de estilo conciliador que mucha falta hará en la próxima legislatura.

:Que Jaime Rodríguez El Bronco estuvo en Toluca y quedó claro que si en preferencias aún no rebasa a AMLO, al menos sí le está dando un "cerrón" en arranques populacheros buscando el aplauso. El norteño no persiguió palomas ni liberó tortugas, más bien se comió una "tortuga" de chorizo y unos tacos de plaza en el centro, apapachó gente, saludó hasta a los policías e incluso la hizo de bolero dando grasa al calzado de un cliente.

Por cierto, El Bronco dijo que no hace actos masivos porque eso nada más es gastar dinero, pero lo cierto es que desde antes de su llegada, se vieron grupos organizados repartiéndose tamales y atole, para el frío matutino... mientras llegaba el momento de escenificar el papel de transeúntes que "casualmente" se acercaban al emergente aspirante presidencial.

:Que muy, pero muy nerviosos andan los de Morena, aun cuando tienen una buena perspectiva electoral, saben que el Estado de México es un bastión en su contra. Por ello, se presentaron en el Consejo Estatal de la Mujer con el fin de solicitar información de cuánto han gastado en la entrega de la Tarjeta Rosa, si se han contratado autobuses, cuánto ganan los funcionarios y cuántos asistieron a estos eventos en días hábiles. Nada extraño encontraron.

:Que Dentro del mismo Morena están acomodando a sus cuates, al grado de que se enojaron los militantes y protestaron en el IEEM, el INE y la sede nacional de Morena, por la imposición de muchos aspirantes a alcaldes y diputados locales. En la Ciudad de México, ante la sede nacional, Daniel Serrano, Emilio Ulloa Pérez y Edgard Huerta Peña, encabezaron a más de mil militantes de Morena de municipios como Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Chalco y Naucalpan, quienes denunciaron el sospechoso acomodo de priistas, panistas y perredistas.

Edgard Huerta Peña, quien participó en el proceso interno para la candidatura a la diputación local por el Distrito 37, de Tlalnepantla, denunció que "negros arreglos cupulares" convirtieron en candidato a Gabriel Gutiérrez Cureño, hermano del ex presidente municipal de Ecatepec, por el PRD, quien ni siquiera participó en el proceso, "y no tiene ninguna presencia en Tlalnepantla".

:Que caso aparte es el de José Castillo Ambriz, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien peleó que su yerno Luis Alberto Carballo Gutiérrez fuera candidato a diputado federal por el distrito 23 por el Partido Verde, pero "lo bajaron". Como no le hicieron caso al magistrado jubilado, pues se emberrinchó y se fue con López Obrador.