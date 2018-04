Se Comenta

:Que las pasiones en Morena ya se empezaron a desbordar en el Valle de México por la designación de candidatos a alcaldes, especialmente en los casos de Coacalco, Acolman y Tultepec. En Coacalco los inconformes fueron antier a la Ciudad de México para exigir un informe de los supuestos trabajos que llevó a cabo la Comisión Nacional de Elecciones para designar a Darwin Eslava Gamiño como aspirante a la alcaldía.

:Que en Acolman los simpatizantes morenistas no quieren al ex perredista, Rigoberto Cortés Melgoza, quien fue presidente en el trienio 2000-2003 por el partido del Sol Azteca y en Tultepec expresaron su rechazo a la imposición del clan "Luna y Pandilla", esto por el nombramiento de Bertha Padilla, actual diputada local y esposa del ex alcalde perredista durante el trienio pasado, Sergio Luna Cortés.

:Que luego de las movilizaciones que encabezó personal médico de los psiquiátricos de Acolman, ya fue dado de baja el martes la titular del nosocomio Dr. Adolfo M. Nieto, Marina Miranda Moreno, pero no la titular del hospital Dr. José Sayago, Gabriela Sánchez Calvo, impuestas ambas por Virginia González Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Cabe recordar que la funcionaria es hermana del dueño de la cadena de farmacias Simi, Víctor González Torres, y tía de Jorge González, el niño Verde.

Como no se ha dado solución total, enfermeras y terapistas que participaron en las protestas para denunciar las irregularidades que hay en ambos sitios temen que continúe el acoso laboral, y esperarán hasta el próximo martes para que Sánchez Calvo sea relevada o amenazan con volver a bloquear las carretera México-Texcoco y México-Teotihuacan.

:Que sigue pendiente el pago de pensiones en el ISSEMyM por la presunta banca rota del Instituto, además de que sigue la carencia de medicamentos no solo en Toluca sino en Tenancingo, principalmente por la falta de pago a proveedores. Los usuarios denuncian que no hay ni ibuprofeno, que es un medicamento del cuadro básico y es solo para el dolor.

:Que la coordinación en el Estado de México de la campaña de Margarita Zavala, señaló que la candidata independiente compite en desventaja porque no tiene los recursos que manejan los partidos, por lo que su equipo buscará mover el ánimo del electorado joven en los municipios más poblados de la entidad.

:Que en toda la entidad, numerosas propuestas teatrales emergentes tiene que usar espacios de la vía pública porque teatros universitarios no alcanzan, y los gubernamentales son burocráticamente inalcanzables, aseguran integrantes de esta comunidad artística, quienes no cuentan con las condiciones necesarias para montar sus obras.