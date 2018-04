Se Comenta

:QUE la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. ha manifestado que los trabajadores que la conforman podrían bloquear hoy mediante marchas las principales autopistas y carreteras que atraviesan el Estado de México, debido a su inconformidad por el alto costo de la gasolina y el aumento a las casetas de cobro. Veremos cómo les va este día a quienes transiten por las autopistas de Tepotzotlán, La Marquesa, Texcoco, La México-Puebla, la México Toluca y el Circuito Bicentenario.

:QUE en el Estado de México ningún partido ni aspirante ha dicho "esta boca es mía" luego del escándalo por el uso electoral que en México le dio Cambridge Analytica a la información personal de millones de personas usuarias de la red social Facebook. ¿Será que en la entidad con más votantes de todo el país, "se fueron limpios"? Sinceramente, nadie cree que los mercadólogos de campañas políticas mexiquenses hayan resistido la tentadora posibilidad.

:QUE Ana Yurixi Leyva Piñón, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México, desmintió que vaya a ser la abanderada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por una diputación local. En días pasados Morena publicó una lista a través de su página oficial en la que daba cuenta de la adición de Leyva Piñón como candidata a la diputación por el distrito 2 con cabecera en Toluca.

Con esto, se repite sospechosamente el caso de Mónica Fragoso, la ex panista que fugazmente "y por error" fue considerada abanderada por el partido del Peje en la capital mexiquense, aunque luego se corrigió el gazapo. Esto solo puede entenderse de dos maneras, o en Morena no saben leer ni elaborar listas en serio, o hay algunos raros acuerdos para "cotizar" a quienes sienten que no se les valora adecuadamente dentro de sus partidos.

:QUE hablando de Morena, falta ver hasta dónde escala el culebrón de Chimalhuacán, donde ya el Ministerio Público inició dos denuncias penales por el reciente enfrentamiento que registraron militantes del PRI y Morena en el primer cuadro de esta localidad, en medio de actos de proselitismo rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio. Y eso que apenas se van calentando motores.