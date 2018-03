Se Comenta

:QUE en Toluca, como en muchos ayuntamientos, hay además de escasez de dinero, mucha irritación. En la capital mexiquense, los servidores públicos municipales que llevan las notificaciones de adeudo por el Impuesto Predial, con frecuencia son recibidos con groserías y agresiones; literalmente les sueltan a los perros bravos.

:QUE el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) Alfredo Barrera Baca, ha tenido la ocurrencia de obligar a comprar a cerca de cien directores y cientos de empleados que tienen plaza de jefe, un abono de 3 mil 800 pesos, para que "voluntariamente" vayan a los partidos del perdedor equipo de soccer Potros Salvajes... Don Alfredo sigue "unificando" a la comunidad universitaria, pero...

Y es que de hecho, como no sea para estas cuestiones, al Señor Rector el futbol no le entusiasma mucho. Aún se recuerda la anécdota de cuando iniciaba su período al frente de la casa de estudios y lo invitaron a presenciar un partido. Don Alfredo a la mera hora habló para preguntar si no podían posponerlo, porque calculaba que no podría llegar a tiempo por otros compromisos.

:QUE este fin de administraciones municipales se ha hablado poco del famoso "Año de Hidalgo", y aunque no se mencione, tendrán mucho trabajo preventivo y correctivo dependencias oficiales como la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización, y ahora también los comités de Participación Ciudadana y Coordinador del Sistema Anticorrupción, que encabeza el doctor José Martínez Vilchis...

:QUE las dos recomendaciones que se han enviado de la Comisión de los Derechos Humanos mexiquense (Codhem) a la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza se refieren al sistema penitenciario, para evitar no solamente las fugas y autogobierno, sino algunas otras situaciones de corrupción que hay dentro de los penales.

Esto reitera la línea de Jorge Olvera, Comisionado de los Derechos Humanos en la entidad, quien ha afirmado que no se trata de hacer recomendaciones a diestra y siniestra. Evidentemente la intención es enfocarse en aquellas que representan verdaderamente un objetivo genuino de beneficio en bien de los Derechos Humanos.

:QUE el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), deberá tener bajo la lupa a los candidatos a diputados locales y alcaldes, si es que pretenden cumplir la tarea que, asegura su titular, es no permitir irregularidades en las campañas y durante las elecciones del primero de julio.