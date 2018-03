Se Comenta

:Que tremenda audiencia se presentó ayer en los Juzgados federales de materia laboral en Nezahualcóyotl, por la remoción del cabildo de Coacalco. David Sánchez Isidoro, ex alcalde y actual diputado federal llegó presumiendo su amparo, junto con otros 15 ex funcionarios municipales. Sin embargo, no se libró de que un juez le impusiera medidas cautelares y una cuota económica de garantía (fianza) por no pagar un laudo laboral desde su administración.

Con esta determinación se complica aún más la situación política de la dinastía de David Sánchez Isidoro y su poder ejercido durante años en Coacalco, pero por el contrario, se podría poner fin a vestigios de corrupción e impunidad vinculados a quien ha sido prácticamente el dueño de este municipio.

Todo bajo la influencia de su padre Bernardino Sánchez, quien como líder de tianguistas le significó ser acarreador de votos al PRI.

:Que muy endeble resultó la candidatura de Gerardo Pliego Santana para encabezar al frente PAN-PRD y MC a la alcaldía de Toluca, una vez que no ha podido amalgamar a las figuras de su propio partido político y ya se espera otra fuga de panistas hacia Morena. Y es que cada vez más militantes del partido blanquiazul ven en la figura de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, la alternativa real para poder hacerle frente al actual alcalde Fernando Zamora y al PRI.

:Que hoy Miguel Sámano Peralta tomará protesta como presidente de la Junta de Coordinación Política, de la LIX Legislatura mexiquense una vez que fue ratificado por el CDE del PRI como coordinador de la bancada. El priista llevó a cabo una reunión plenaria para afinar los detalles del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, que también inicia.

:Que el gobierno de Huixquilucan, que encabeza el Presidente Municipal Enrique Vargas del Villar, se pone a la vanguardia y por ello es reconocido al ser el número uno en el Estado de México, en actualizar su Plan de Desarrollo Urbano.

De los 125 municipios de la entidad fue el primero en entregar el documento -ya aprobado-, el cual sienta las bases para un crecimiento ordenado y hacer de este municipio, una ciudad habitable y sustentable, que incremente la calidad de vida de sus habitantes.