Se Comenta

:Que aun con lista segura, el PRI estatal no descarta algunas sustituciones en los términos y plazos que la ley permite porque, a pesar de lo que algunos piensen, nadie tiene comprada la candidatura sin trabajo y compromiso. La contienda que se avecina no da espacio a riesgosas concesiones políticas para quienes no garanticen.

:Que en la política mexiquense, este fin de semana será de definiciones. El sábado, el PRD que encabeza Omar Ortega aprobará la lista de sus candidatos donde va solo y donde le toca encabezar la coalición con el PAN y Movimiento Ciudadano. Los jaloneos, que se tratan de llevar con total discreción, están a la orden del día.

:Que el domingo, además del PRI, el PAN que lidera Víctor Hugo Sondón llevará a cabo el proceso de selección interna. Lo mismo hará el partido Morena, en un plazo de 15 días, aproximadamente, de la mano de Andrés López, el famoso hijo del Peje, quien lleva la batuta en la entidad. Quienes se tardarán un poco más serán Nueva Alianza y el Verde Ecologista porque por primera vez en muchos años les toca armar 125 planillas y 15 fórmulas para la Legislatura local.

:Que en todos los partidos falta definir claramente los espacios plurinominales, donde todos alzan la mano, pero sólo ocho alcanzarán, y de ellos entre tres y cuatro podrán llegar sin ser votados directamente por la gente. Con ellos reconocerán figuras y llevarán a la Cámara a expertos que no siempre son populares pero sí se encargan de todo el trabajo operativo.

:Que la Secretaría General de Gobierno, el área Jurídica y Consultiva del GEM y el Congreso local, están muy atentas a revisar las medidas de los Bandos promulgados ayer por los municipios, pues no faltan los alcaldes que se sienten reyes en su aldea e invaden esferas de actuación, por ejemplo, de la Fiscalía General y del Poder Judicial mexiquenses.

:Que luego de la agresión contra el candidato a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli por el PRI, Francisco Rojas San Román, que lo dejó malherido, no se sabe si podrá hacer campaña, luego de que anoche se agravara y tuviera que ser trasladado a otro hospital de mayor nivel. Los suyos confían en que cuenta con gran simpatía de la gente de este municipio que en su momento gobernó la ahora candidata a senadora Alejandra del Moral Vela.

:Que aunque obviamente se espera una mejoría (el domingo en su tierra hasta le dedicaron una misa) el equipo jurídico analiza si, legalmente, el aspirante tendría necesariamente que hacer precampaña para ser electo el domingo como candidato.