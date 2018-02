Se Comenta

:Que "como dice una cosa, dice otra" la presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), María de Lourdes Medina Ortega, hace unos días aseguraba que "No podemos seguir invirtiendo en un estado que tiene una mejora regulatoria con problemas o con insipiencia". Además de señalar que se trataba de una mentira de Eruviel la simplificación administrativa.

Ahora da "el volantazo" y señala que "en los últimos años la mejora regulatoria ha sido una realidad, ha mejorado el ambiente de negocios y ha promovido la creación de empresas (...) se puede asegurar que el ambiente de negocios que hoy tenemos es de los mejores en el país". ¿Será pura bipolaridad, o alguien de muy arriba le dio jalón de orejas?

:Que poco a poco se va clarificando el escenario para la elección del 1 de julio próximo. Por lo pronto, el partido Morena y asociados, van firmes... con puros perredistas. No parecen muy interesados en formar sus propios cuadros. Para las diputaciones locales, resaltan nombres como el de Nazario Gutiérrez Martínez al distrito 23; la "juanita de Delfina" América Rivera, al distrito 2; Maurilio Hernández González, ex diputado del PRD, por el 19 y el ex amarillo Gerardo Ulloa Pérez, por el 25.

:Que entre broma y en serio, algunos perfiles de Facebook que se atribuyen a tianguis de autos en el Valle de Toluca, publican anuncios para contactar con "huachicoleros", como se conoce popularmente a quienes trafican con combustible robado. Por cierto, después de varias "capturas" de presuntos delincuentes de esta modalidad, y vehículos cargados con gasolina ilegal, a ninguna empresa distribuidora se le toca ni con el pétalo de una investigación. ¿Serán puras blancas palomas, o vuelan muy alto? Lo cierto es que de la zona de Atlacomulco a la capital mexiquense hay un amplio corredor.

:Que se va avanzando en uno de los pasos más importantes para la implementación del Salario Rosa por parte del gobierno mexiquense. Por lo pronto, hay 190 módulos en todo el estado para captar a las posibles mujeres beneficiarias de 18 a 59 años de edad en extrema pobreza. Una labor delicada del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, que dirige Melissa Vargas, para que se eviten cuestionamientos y de verdad la ayuda llegue a donde debe.

:Que luego del aumento de dos pesos en el peaje de la México-Toluca, la carretera más transitada del país, no se han registrado importantes protestas, pero lo cierto es que sigue la expectativa ante posibles incrementos del costo del pasaje en autobuses. ¿Habrá sensibilidad por parte de las empresas o solo será cuestión de esperar "los tiempos" y darán la sorpresa después de julio?.