Se Comenta

:Que en Tonatico, en gira de trabajo hace unos días, el gobernador Alfredo del Mazo volvió a referirse a que en solo cuatro meses que lleva su gobierno, el abasto de medicamentos en instituciones del sector salud, subió del 25 por ciento al 81, y la meta es llegar al 100 por ciento.:Que es cuestión de días para que el PT anuncie su rompimiento formal con Morena, toda vez que el partido de Andrés Manuel López Obrador no responde a los llamados de Óscar González Yáñez para que sea él el candidato al ayuntamiento de Metepec. Ante ello, también en ese partido crece la inconformidad de los militantes al señalar que Yáñez ya no cuenta con el poder de interlocución con los morenistas.:Que a pesar de haber bajado los índices de percepción de inseguridad en el municipio natal de Eruviel Ávila Villegas, Ecatepec podría ser sacrificado por el PRI de cara a los próximos comicios derivado del mal trabajo del alcalde Indalecio Ríos, quien ha sido señalado por diversas irregularidades administrativas, específicamente en el área de obras públicas.:Que hoy, Luis Manuel Orihuela Márquez se registra como precandidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla en la sede de su partido, el PRI, en esta ciudad. Enfrentará al virtual candidato por Morena, Raciel Pérez Cruz y está en proceso de definición que el panista Adrián Juárez entre a la lid electoral, pero en esta ocasión, aliado con el PRD.

El priista Rodrigo Reina Liceaga también se registrará como precandidato a la alcaldía de Naucalpan en la sede de su partido, en este municipio. El ex diputado federal estará acompañado por los aspirantes a las diputaciones locales y federales así como miembros de planilla.:Que la rodada encabezada por Ricardo Anaya, Juan Zepeda y Omar Ortega dejó muchos beneficios políticos principalmente para el actual alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar al ser palomeado por las diferentes fuerzas políticas del frente como candidato a presidente municipal por la vía de la reelección. Ente ello, hoy también acudirá tempranito a llenar su registro en las oficinas del PAN, en Naucalpan.