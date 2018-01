Se Comenta

:Que ante la ausencia de Alejandra del Moral Vela, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Económico mexiquense para ser candidata al Senado en la dupla con César Camacho, podría quedar a cargo la subsecretaria de la dependencia, María Luisa Cienfuegos. Sin embargo, en ese caso, algunos detractores adelantan que podría ser cuestionada por temas académicos.

Por cierto, después de la inscripción de los dos aspirantes al senado, la sorpresa fue que el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila no llegó, aunque se daba como un hecho que estaría inscrito. Se dice que el ahora integrante de la campaña de José Antonio Meade puede ocupar alguna secretaría o bien entrar al senado por lista. Hay incluso quien lo ve a futuro como parte del cuerpo diplomático de nuestro país.

:Que hace tres años, en Timilpan, por una "sugerencia" del Secretario Técnico del Gabinete Presidencial, Roberto Padilla, se impuso como candidato al ahora alcalde Isaías Lugo Galicia. En la actual sucesión, por género y por edad, el PRI señaló que la candidata debería de ser la ex diputada Sani Estefani Miranda, joven que realizo un magnífico papel en la legislatura. Sin embargo, Isaías Lugo presionó por meter en esa posición a Nicolás Cabrera, quien no cumplía con la cuota estatutaria por su edad. Agotada la posibilidad, el alcalde ha impulsado a su protegida Laura Leticia Caballero Juárez aun cuando no radica en el municipio y solo asiste ahí en calidad de turista. Don Isa no quita el dedo del renglón.

:Que Diana Ayala podía ocupar un cargo en el próximo cabildo del Ayuntamiento de Toluca. Ayala se ha caracterizado por ser una intensa luchadora social y disciplinada militante del PRI, y seguramente que de ser palomeada será un gran acierto y una de las mejores colaboradoras del Profesor Fernando Zamora Morales.

:Que el ex diputado y ex alcalde petista de Metepec, Óscar González Yáñez, ya había sido seleccionado como candidato de Morena, otra vez para buscar la alcaldía del Pueblo Mágico, y a última hora le dijeron que siempre no iba. La bajada lo decepcionó tanto que anunció que va sólo por el PT. Asegura que no le importa a cuál seguidor del AMLO le pongan como candidato, él no lo apoyará. El Peje, dicen sus allegados, ni siquiera le contesta el teléfono...

:Que como un error o mala broma priista se tomó el que en los dictámenes de procedencia para los candidatos en Otzolotepec, se haya dado luz verde a un aspirante a regidor de nombre Clemencio Díaz, militante de Morena, conocido por sus constantes ataques al partido tricolor y al gobierno municipal. Partidario furibundo de AMLO, ahora inexplicablemente puede ser parte de la planilla del PRI.