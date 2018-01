Se Comenta

:Que los desacuerdos entre el PRI, PVEM y Panal reventaron la coalición electoral debido a las exigencias de estos dos últimos que buscaban una mayor rentabilidad electoral. No sólo para mantener el tres por ciento mínimo necesario para conservar su registro, sino también por más posiciones políticas, por lo que el tricolor no cedió ante las presiones.

En ese escenario, el PRI competirá solo en el proceso, pero con una diferencia: posee una maquinaria bien aceitada y con más de medio millón de operadores políticos que trabajan en toda la entidad. La presión que ejercieron Nueva Alianza y Verde Ecologista, señalan algunos enterados, fue algo similar a un chantaje que el PRI no aceptó.

:Que de lo contrario, podría también tomar represalias anulando las 15 candidaturas comunes distritales locales que se formalizaron ante el Instituto Electoral del Estado de México, cuando en abril inicie el registro de candidatos a las alcaldías y 45 diputados locales.

:Que La crisis de gobernabilidad que se vive en Coacalco, preocupa al CDE del tricolor ya que no existe algún aspirante o contendiente real en este proceso electoral. Algunos observadores perciben a este municipio como uno de los que podría haber alternancia y señalan a la coalición PAN-PRD-MC con posibilidades de triunfo.

Ante ello, Omar Ortega Álvarez, actual dirigente del Sol Azteca deshoja la margarita y tiene a muchos en la incógnita por si decide competir ahí o prefiera culminar su encomienda en el PRD. Aunque de ser así, como siempre es cosa de equilibrios internos, pero ahora tiene que lidiar con las tribus azules y naranjas. Al tiempo.

:Que hablando de la dirigencia estatal del PRD, a la secretaria general Ana Yuritzy Leyva Piñón, el canto de la sirena Morena le endulza los oídos para que se sume a sus filas y opere a favor de la próxima campaña de Juan Rodolfo Sánchez Gómez en la capital mexiquense. De esta forma, la fórmula en Toluca para ganarle al priista Fernando Zamora Morales, estaría completada con ex perredistas, ex panistas y Morenistas quienes a su vez algunas vez fueron ex priistas. Bastante complejo.

:Que uno de los buenos perfiles registrados en el tricolor fue en Otzolotepec, para el distrito local 45, con Verónica Sánchez Zamora como precandidata a diputada. La expresión de género y juventud que promovió el PRI para alentar el cambio generacional de los cuadros políticos ante los agotados cacicazgos regionales que tenían castigada la selección de los aspirantes