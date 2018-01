Se Comenta

:Que se equivocan quienes ven al Secretario de Gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna, fuera de la administración de Alfredo Del Mazo. Si alguien llegó para quedarse los seis años es el encargado de la política en la administración delmacista.

:Que al rojo vivo está el ambiente político en todos los rumbos de los municipios mexiquenses. En Temascalcingo, José Reyes dice a sus amigos que ya tiene la alcaldía en la bolsa, pues cuenta con la bendición de José Manzur Quiroga y Ernesto Nemer; y ahí mismo, otro José, pero Espinoza, asegura que el cuenta con el palomazo de Héctor Velasco, el director de Diconsa

:Que en el municipio de Tonanitla, Miguel Ángel Ortiz es uno más que señala que cuenta con el visto bueno del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Nemer Álvarez, pero para reforzar, asegura que trae una "palanca" más importante: la de una secretaria del gobierno estatal.

En Toluca hay quien, antes que reelección para el Alcalde Fernando Zamora Morales, lo señala como diputado local por el distrito 1, pues en la zona norte del municipio tiene un arrastre fuerte, mientras que se señala que una mujer será quien ocupe el edificio de la avenida Independencia y que pertenece al grupo de la doctora y actual senadora María Elena Barrera.

:Que el ex alcalde de Coacalco, Erwin Castelán, junto con su cabildo, sigue prófugo de la justicia y ayer solo estuvo en las oficinas el secretario del Ayuntamiento. Todo porque el ex presidente municipal David Sánchez Isidoro despidió a un empleado y no se hizo caso de la demanda laboral. Ahora, por acuerdo de la Suprema Corte, se deberán pagar 2.5 millones de pesos, más salarios caídos después de que se dictó sentencia

Pero a esto hay que sumarle otro caso que tiene Castelán: una deuda de más de seis millones de pesos a una empresa (y ese sí es un "asuntito" de esta administración). Sobre la posible detención de el diputado federal David Sánchez Isidoro, se dice que esta puede ser cumplida aún con el fuero, puesto que quien lo ordena es el máximo tribunal de la nación. Queda para la historia: esta es la primera ocasión de la SCJN ordena la destitución de un alcalde y la detención de un legislador. Barbas a remojar.