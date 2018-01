Se Comenta

:Que el mandatario mexiquense Alfredo Del Mazo destacó ayer entre los invitados de su homólogo poblano Tony Gali Fayad al rendir este su primer Informe de Gobierno, a 11 meses de su administración, en el Auditorio de la Reforma en la zona de Los Fuertes en la entidad vecina. Del Mazo coincidió ahí con personajes como el líder nacional del PAN, Damián Zepeda; del PRD, Manuel Granados y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano.

:Que hasta altas horas de la noche, ayer en las instalaciones de Movimiento Ciudadano, en el municipio de Naucalpan de Juárez, seguían afinando detalles los líderes mexiquenses de la coalición "Por el Estado de México al frente", y se encargaron de hacerlo notar, por aquello de que ya muchos dudaban que se pudieran poner de acuerdo en algo, pues todo lo han mantenido bajo gran hermetismo.

El tiempo corre y el límite para formalizar su unión política es el próximo sábado a media noche, cuando concluye el tiempo legal para presentarse ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con el documento en forma. Dicen que ahí, el diablo está queriendo meter la cola. Hagan sus apuestas.

:Que como hace muchas décadas, en este país no se ha perdido la costumbre en política de conjugar el verbo madrugar, tal como lo refiere Martín Luis Guzmán en su obra «La Sombra del Caudillo». Este lunes un vivo hizo circular en blogs y en los corredores, la versión de que en el municipio de Otzolotepec, un grupo de aspirantes a la alcaldía signó un documento mediante el cual se apoyaba la posibilidad del secretario del Ayuntamiento, profesor Eduardo Palemón Martínez, por encima de los otros.

Está versión señala como firmantes al diputado local Jesús Antonio Becerril Gasca, quien en el transcurso del día desmintió haber apoyado tal acción y aclaró que el documento que se firmó es un exhorto a la unidad en torno al Partido, que no a un individuo y aseguró que tampoco se tuvo la intención de excluir a aspirante alguno, por lo que el supuesto apoyo no es para nadie en particular y sí para su instituto político. Alguien se quiere pasar de listo, pero inevitablemente deja sus huellas digitales y el ticket de pago por la "travesura".

:Que quien sí está aglutinando de manera legítima es el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar en torno a su proyecto. Recientemente, Inocente Nava García, líder social en el municipio, anunció que se suma con el joven político. Con este ya son varias decenas de líderes sociales locales, que representan a unas dos mil personas, en apoyo a la gestión del edil.