Se Comenta

:Que ojalá los planes oficiales empiecen a dar resultados en corto plazo, o la delincuencia puede tener incluso consecuencias políticas. Por lo pronto no se le ve ni tantito preocupada por alguna estrategia oficial que la pudiera afectar. Los criminales actúan a plena luz del día, en las calles, el transporte y a domicilio.

Esta vez le tocó "la de malas" ni más ni menos que a Perla Bello Castell, aspirante a candidata independiente por una Diputación local en el distrito correspondiente a Lerma, que el viernes en un recorrido de recolección de firmas de apoyo, fue asaltada en este municipio junto con un par de jóvenes que forman su equipo. Les quitaron dinero, teléfonos y todo lo que pudieron. Adivinó usted: ni siquiera un policía en bicicleta intervino.

La Casa de los Independientes, organización que promueve este tipo de candidaturas, mostró su indignación por la inseguridad "no solo contra los aspirantes a candidatos, sino contra la ciudadanía en general" y por supuesto exigirá medidas. De entrada, Teresa Castell, la ex aspirante a gobernadora, plantea que, mientras no haya una solución contundente, los gobiernos deberían pagar a la ciudadanía una indemnización al menos equivalente a lo que pierdan a manos de los ladrones callejeros. Eso, sin duda, no suena nada mal como tarea legislativa.

:Que como se comentaba recientemente en esta columna, es muy lamentable la situación del grave retraso o de plano falta de pago en el Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol, aunque se sabe que es una realidad que estos planteles están viviendo en todo el país, no solo en la entidad.

El jueves por la noche, por fin se registraron algunos depósitos, nos informan; sin embargo, llegan incompletos y a cuentagotas. En las 9 mil 133 estancias del Estado de México, muchos de los 312 mil 088 niños y niñas atendidos aún no tienen cubierto el subsidio y tendrán que esperar.

:Que este primer año de vida del Sistema Estatal Anticorrupción será el más difícil porque habrá que crear todas las áreas, gestionar los recursos y sobre todo integrar la agenda de trabajo bajo las exigencias sociales en una entidad donde más de 83 municipios tienen grandes carencias económicas y dificultades para avanzar al mismo ritmo del resto. Así que los que soñaban con la varita mágica que volvería el cielo de otro color, pues tendrán que esperar.