Se Comenta

:QUE El PRD en el Estado de México le abrió las puertas al PT para formar parte del frente estatal, junto con el PAN y Movimiento Ciudadano de cara a los comicios del 2018, lo que estaría, prácticamente salvando su participación en dicha contienda, una vez que a Morena no le interesa en lo más mínimo los votos que el partido comandado por Óscar González Yáñez, le aporten en la entidad.



:QUE para acallar rumores de una posible división al interior del Comité Directivo Estatal del PRD, hasta altas horas de la noche de ayer se llevó a cabo una reunión con el "estado mayor" de la corriente ADN, encabezada por Héctor Bautista López, quien en su mensaje pidió cerrar filas y apoyar las acciones realizadas por el dirigente Omar Ortega Álvarez, para la conformación del frente PRD-PAN y MC en el Estado de México.



Dicha reunión se llevó a cabo en el icónico municipio y bastión de ADN, Nezahualcóyotl, en dónde estuvieron presentes los célebres perredistas Juan Hugo de la Rosa, Juan Zepeda, Luis Sánchez y por supuesto el propio Héctor Bautista.



Sin embargo, el gran ausente fue nada más ni nada menos que Omar Ortega, quien continuaba operando políticamente en la capital mexiquense, en torno a la conformación de dicha coalición.



:QUE todas las Secretarías, ahora sí, están en etapa de evaluación del antes y después. Es decir, tienen que hacer el corte de caja del 2017 -que en parte no les tocó-, y la prospectiva para el 2018 que será definitorio para conservar su chamba y llenarle el ojo al gobernador Del Mazo, que sabe que en los resultados inmediatos basarán su consolidación.



:QUE la circunstancia no es fácil para muchos de estos titulares, pues tendrán que hacer malabares para sortear la veda electoral. Aún los que no están obligados por ley por no manejar programas "electoralmente sensibles", deben guardar las formas para lucir sin lucir. Deben hacer su chamba de manera eficiente, sin dar pie a cuestionamientos de la oposición. Todo un rompecabezas.



Sin embargo, hay uno que otro que no está tan preocupado, ni siquiera ocupado: sus miras son precisamente electorales y saben que están de paso para engordar el currículum. Haga sus apuestas a ver por cuánto tiempo el gabinete se conserva íntegro y sin los clásicos enroques. Con el colmillo político que tiene el mandatario, está claro que, en cualquier circunstancia, tiene un firme Plan B.