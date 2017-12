Se Comenta

:Que el partido MORENA, como se preveía, ayer destapó a otra tanda de sus coordinadores de organización (precandidatos o candidatos) para algunos municipios del Estado de México.

En esta edición encontrará la lista hasta el momento. Como también se esperaba, surgieron perfiles políticos con trayectorias muy criticadas y de cuestionable procedencia.

¿Habrá previsto Andrés Manuel la operación cicatriz?

Lo cierto es que con un proceso tan cerrado, y con opaca metodología, muchos "perspicaces" acusan dedazo. Y así es que la "Renovación" estará encabezada por ex priistas, ex panistas y ex perredistas.

Por ejemplo, el ahora coordinador y futuro candidato a la alcaldía de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se ufanaba en su momento de su cercanía con Enrique Peña, y quién sabe si ahora guarde bajo la alfombra ese renglón de su currículum.

:Que a los nombres que en la edición de ayer ya le adelantábamos en esta columna, se suman ahora otros "brillantes" políticos de siempre, como la republicanamente austera Mariela Gutiérrez, ahora ungida para buscar la alcaldía de Tecámac (sí, la misma que saltó a la fama en las redes sociales como #LadyRusia por acudir todo pagado con sus cuates priistas a un partido de futbol en Moscú).

Doña Mariela es, evidentemente, parte del pago de cuotas al aún priista Aarón Urbina Bedolla, conde de Tecámac, por los servicios prestados a Delfina Gómez en la pasada elección.

Veremos pronto si en la cargada se incluye a sus íntimos amigos, los también priistas Sue Ellen Bernal, Diputada Local Distrito XXXIII Ecatepec - Tecámac, y el padre de esta, Eduardo Bernal, quienes también gustan del futbol internacional y, aseguran quienes estuvieron inmiscuidos, recibieron de Morena al menos 2 millones de pesos de propina en junio pasado.

:Que ha vuelto a circular en redes, como lo hace cíclicamente desde hace casi un año, una "lista" de nuevas tarifas de pago por cometer infracciones de tránsito.

Muy similar en los números a los niveles que se impusieron recientemente en la Ciudad de México y que en su momento causaron gran controversia.

Lo cierto es que en ningún municipio, que se sepa, ha habido ajustes significativos en la materia y tampoco a nivel estatal.

Ni locos que estuvieran, con el año electoral encima. De hecho, los equipos para las famosas y criticadas fotomultas seguramente deben estar en lo más oscuro de las bodegas gubernamentales, esperando tiempos mejores.

:Que para los que viven en el Valle de Toluca, particularmente en la capital, se recomienda tomar previsiones, ya que los días 3, 4 y 5 de enero habrá un recorte en el suministro de agua potable.

Esto, nos dicen, debido a reparaciones en el sistema Cutzamala que, como se sabe, es una de las arterias fundamentales para el abasto del vital líquido en el Estado de México y en la Ciudad de México.