Se Comenta

:QUE como se preveía que sacaría chispas, Morena aprovechó el asueto para destapar una lista con parte de sus "coordinadores de organización", como llaman sus precandidatos, en este caso a ediles.

Aunque fieles a su estilo no han dado detalles de los métodos de selección, primero se definió la cuota de género, luego hubo un registro del cual el Consejo Nacional eligió a tres "finalistas". Existieron varias declinaciones para dejar solo a uno, pero en general se definió por las famosas encuestas.

:QUE en varios casos sólo tenían un aspirante y en otros el PT llevará la batuta. Pero en donde hicieron encuestas destaca pura "sangre nueva": ex panistas como el ex presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez, para la capital mexiquense y la ex diputada del PAN, Gabriela Gamboa para Metepec, sin dar oportunidad en este municipio a Óscar González del PT, por si quería repetir.

La ex panista Ruth Olvera irá por Atizapán; para Ecatepec, el casi perredista Fernando Vilchis; en Tlalnepantla, el ex perredista Raciel Pérez; en Valle de Chalco, Francisco Tenorio; Chalco, Rosario Rosas y en Chimalhuacán, Dionisio Díaz Guevara. Hoy darán a conocer una lista más completa de su caballada.

:QUE, como si fuera un anzuelo envenenado, el ex diputado petista Armando Bautista difundió en redes que el coordinador de la bancada local panista, Anuar Azar Figueroa, fue el mejor posicionado en la encuesta de Morena para Cuautitlán Izcalli. El líder blanquiazul negó estar participando en dicha contienda.

:QUE los líderes mexiquenses del SNTE, Rigoberto Vargas Cervantes (sección 36) y Eliud Terrazas Ceballos (al frente de la sección 17 desde hace unos meses), no han definido y hecho pública una postura luego del desmentido acercamiento entre López Obrador y Elba Esther Gordillo, su ex lideresa.

Aunque es un asunto que ha puesto verdaderamente nerviosos a los priistas, panistas y perredistas que saben lo que pesa el magisterio en una elección en el Estado de México.

:QUE ya ni es noticia la explosión de polvorines, pero ayer ocurrió uno más, este en Zumpango. Pero ningún estallido logra despertar a las autoridades y mucho menos a fachadas como el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia que sigue en la política del avestruz, y donde su director, el maestro en Derecho Derek Isaac Cancino defiende su derecho a seguir cobrando su jugoso salario, aguinaldo, bonos y demás prestaciones ganadas "a pulso".