Se Comenta

:QUE En el municipio de Acambay, algunos aseguran que Fabiola Ruiz "va en caballo de hacienda" y la hacen alcaldesa de la tierra de Roberto Alcántara, poderoso empresario cuyo grupo ya le dio la bendición.

Al parecer la joven política supo amarrar todos los hilos inclusive a un alto nivel.

Sin embargo, falta ver si también tiene venia de otros actores muy pesados que tienen ahí sus raíces, fuertes como las de los Pinos.

En la tierra de José María Velazco, José Reyes hizo repicar las campanas del templo de la población, puesto que su tutor político, José Manzur Quiroga, le garantizó la candidatura del PRI para ser alcalde de Temascalcingo.

Como en el caso anterior, hay que esperar la postura de su partido y ver si esas bendiciones no son auténticos besos del diablo.

:QUE en el Estado de México los casos se siguen sumando, y el tiempo juega en contra. Prácticamente cada día que pasa se reportan personas desaparecidas principalmente vía redes sociales, pues la percepción popular es que la autoridad hace caso omiso o sale con el clásico "espere que pasen 48 horas" o en el caso de las niñas "seguro se fue con el novio". Y se supone que ya se había avanzado en la sensibilización sobre el tema.

El caso más reciente fue el miércoles pasado, cuando a medio día se reportó la desaparición de una menor de edad en Jardines de Morelos.

Sí, adivinó usted: en el Ecatepec de Indalecio Ríos.

Hasta el cierre de esta edición no se sabía de avance alguno en la investigación, pues al parecer la FGJEM no la inició, a petición del padre de familia. Aún no hay una versión oficial. Lo cierto es que ya se acumulan los expedientes.

:QUE por cierto, ese mismo día, el brillante alcalde de Ecatepec sintió calorcito con la presencia del mandatario Alfredo Del Mazo en su tierra para un evento que revistió gran importancia, pues se enmarcó en el corte de sus primeros 100 días del gobierno estatal.

Sin embargo, le empezó a entrar frío con los cuestionamientos de su propio cabildo por hacerse de la vista gorda ante la congeladora en la que se encuentra la obra del Hospital de Oncología sobre la Vía López Portillo.

Indalecio no ha impulsado la gestión desde los años de Eruviel Ávila a quien, dicen, no se atrevía a exigirle ni un ladrillo.

:QUE la Comisión de Mujeres Empresarias de la Coparmex presentó ayer la campaña ¿Quieres mi voto? ¡Ríndeme cuentas! con lo cual pretenden que los funcionarios públicos que renunciarán a sus cargos para buscar una candidatura en las elecciones 2018 expliquen su actuar en la responsabilidad que dejan atrás.

Con tanto chapulineo, se ve ambicioso el proyecto que alcanzará a los estados, y promete ser una iniciativa con buen impacto, recordemos que algunas como el 3 de 3, lograron arraigo.