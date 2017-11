Se Comenta

:Que en días recientes fueron vistos desayunando en amena charla dos jóvenes políticos en conocido restaurante del Paseo Tollocan esquina con Tecnológico: el alcalde de Metepec, David López Cárdenas y Pedro Chuayffet, aunque aún no se conoce cuál fue el tema de la conversación, lo cierto es que ambos se notaban muy sonrientes y animados...

:Que habrá sorpresas en los candidatos que las huestes de López Obrador propondrán para las próximas elecciones. ¿Se imagina juntos en la planilla para la presidencia municipal de Toluca a Ernesto Monroy, tradicionalmente identificado con el PRI, y la aún blanquiazul Mónica Gael Fragoso para las siglas de Morena?

Agréguele usted al ex presidente y ex candidato a alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez. En esta oleada de políticos que se pasan de pragmáticos, hay que considerar que Morena no tiene presupuesto para definir candidatos por resultados de encuestas. Adivinó: irán por simple "dedazo".

:Que esta semana se llevará a cabo la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, en la que se tiene una amplia expectativa porque se emita la convocatoria para la denominación de nuevos sitios en esta categoría, que representa una importante cantidad de recursos y progreso económico para las demarcaciones así designadas.

El Estado de México buscará obtener nuevos nombramientos, donde por ejemplo tiene amplias posibilidades de adherirse a dicho programa el municipio de Tenango del Valle -actualmente Pueblo con Encanto-, derivado de los trabajos de embellecimiento del Centro Histórico como la remodelación del mercado local, el redescubrimiento del empedrado y la pinta de fachadas

:Que en materia deportiva, de acuerdo con algunos universitarios, con la llegada de Eugui como timonel de Los Potros FC se rompe el concepto de identidad que caracterizó al equipo estos últimos años; pues se trata de un entrenador que no ha ganado nada y tiene nulo conocimiento del deporte universitario, por lo que no podrían esperarse buenos resultados...

Hablando de los Potros FC de la UAEM, dicen algunos que la contratación de la que se arrepienten es la de Edgar Dueñas, el defensa era uno cuando necesitaba entrenar con el equipo (en tiempos de su lesión) y otro cuando se le contrató. Apatía y poco compromiso fue lo que en su mayoría dio el central. Bueno, hasta prefirió ir a la fiesta del Toluca que jugar esa jornada con los auriverdes. ¿Será que por eso fue el único que ni siquiera acudió a despedirse del ex técnico Omar Ramírez el sábado?